Teknologien som endrer bilindustrien

Enkelt forklart er bilprodusentene i gang med å endre forretningskulturen fra å være et «metallverk» til å bli programdrevne teknologiselskaper. Noe som krever en helt annen form for kompetanse og innsikt i hva som skaper en innovativforretningskultur.

Nå skal det være sagt at siden de første bilene var å se på veiene, har teknologisk innovasjon vært en del av bransjen. Bilindustrien har vært vitne til flere fantastiske teknologiske fremskritt. Helt fra utviklingen av motorer som går på fossilt brennstoff til biler drevet av elektrisitet.

Men nå går utviklingen raskere enn noen gang.

De fleste funksjoner i den moderne bilen er så og si ugjenkjennelige sammenlignet med originalen – bortsett fra fire hjul og et ratt. Integrasjon av teknologi gjør bilene tryggere og mer brukervennlige. Ikke minst har moderne biler funksjoner som øker nytteverdien for eieren. Akkurat som moderne smarttelefoner er i stand til å utføre mer enn en samtale.

Men hvordan er dette mulig? For eksempel gjør teknologi som AIML (Artificial Intelligence Markup Language) og HPC (High Performance Computing) det mulig å utvikle helt nye applikasjoner og tjenester skreddersydd for bilindustrien. Det kan være teknologi som gjør det enklere å kommunisere kjøreforhold på, eller mer kompleks teknologi for å utvikle selvkjørende biler. Et eksempel er hvordan Toyota Research Institute bruker de siste nyvinningene innen kunstig intelligens fra Amazon Web Services for å produsere tryggere og mer miljøvennlige biler.

Et annet eksempel er bruken av tingenes internett (IoT) for direkte innsikt i hva som skjer når bilen er på veien. Innsikt som går direkte tilbake til produksjons- og utviklingsteamene slik at de enkelt kan forbedre sikkerheten, økt kvaliteten og akselerere innovasjonen generelt.

All denne fremgangen gjør fabrikkene «smartere» ettersom tradisjonell industriell automasjon kan utnytte mulighetene som ligger i maskinlæring for å for eksempel analysere bilder og film for å kartlegge uregelmessigheter i produksjonslinjen. Et eksempel her er hvordan Volkswagen bruker skyteknologi fra AWS for mer effektiv datahåndtering. Hvilket har resultert i at effektiviteten fra produksjon til bilen er på veien har økt med 30 prosent.

Men med teknologi kommer det også noen utfordringer. Som mengden data som må håndteres. Et eksempel her er svenske Springworks som har utviklet en plattform som på en sikker og kostnadseffektiv gjør det mulig å bygge spennende digitale tjenester for bileierne. Enkelt forklart er det en IoT-plattform som samler inn data fra millioner av biler for å koble sjåførene opp mot et nettverk av ulike tjenester. Med skyteknologi kan de skalere uten grenser. Det vil si at det ikke spiller noen rolle om det er hundre eller millioner av biler som kommuniserer med plattformen, og at det hele kan driftes av et team på 30 fremfor 3000.

Konvergensen av kundekrav, elektrifisering og tilkobling revolusjonerer bilindustrien. Innovasjon og kreativitet er de viktigste prioriteringene. Mens hele verden blir digital, må bransjen bruke muligheten til å integrere smart teknologi som øker brukervennligheten og som endrer bilene som vi kjenner de i dag.

Joakim Stolpe, Sales Manager Nordics Amazon Web Services