Uber selger selvkjørende-satsing

Som en del av salget, investerer Uber også drøyt 3,5 milliarder kroner i Aurora. Aurora får samtidig tilgang til Uber-plattformen som en strategisk partner.

Ubers medgrunnlegger Travis Kalanick arbeidet for at selskapet skulle utvikle egen teknologi for selvkjørende biler da han var toppsjef, og han hentet inn utvikleren Anthony Levandowski fra Googles robotbilprosjekt som leder for prosjektet.

Levandowski ble senere tiltalt for å ha stjålet forretningshemmeligheter. Etter en lang prosess i retten, ble Levandowski sparket og Uber måtte forplikte seg til å ikke benytte seg av Google-teknologi.

Ubers selvkjørende bil var i mars 2018 ansvarlig for den eneste dødsulykken med en robotbil til nå. Uber-sjef Dara Khosrowski, som tok over i 2017, har kuttet i flere av Ubers satsinger for å spare penger, men hadde til nå spart utviklingen av robotbilene.

Selskapet har blitt hardt rammet av koronapandemien og endte med et underskudd på 9,6 milliarder kroner i forrige kvartal.

