Blokkerte over 99 millioner covid-relaterte annonser

Google kunne torsdag denne uken legge frem sin årlige rapport om fjerning og forebygging av ondsinnede og upassende annonser på Googles plattformer.

I årets "Ads safety report" kommer det frem at Google har blokkerte eller fjernet over 3,1 milliarder annonser for brudd på deres retningslinjer. Det er nesten 5900 annonser per minutt.

Nettsøk-giganten skal også ha blokkert over 99 millioner covid-relaterte annonser fra å kjøre på sine plattformer. Dette inkluderte blant annet dem som driver med prismanipulering og markedsføring av produkter som munnbind, falske kurer og falske vaksine-behandlinger.

Du kan lese hele rapporten her.