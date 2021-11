Virtuelle vikinger i VR og holografi har inntatt Oslo

Annonse

Oslo har fått en ny turistattraksjon i form av opplevelsessenteret «The Viking Planet». Her presenteres vikingtiden ved hjelp av film og datagrafikk på kreative måter i det nybygde senteret.

Til sammen seks forskjellige opplevelser blir tilbudt i senteret, der det absolutte høydepunktet er en kombinasjon av film og spillgrafikk som blir presentert i VR-briller mens tilskueren sitter i spesialstoler som rister og beveger seg i takt med handlingen.

Dette er altså ikke et museum – dette er en multimedieopplevelse i sjangeren «edutainment».

VR i sentrum

Det er VR-opplevelsen som er det sentrale i Viking Planet. Hele 40 seter som er bevegelige og har haptiske aktuatorer innebygd er altså utstyrt med HP Reverb VR-briller og plassert i rekker bak en stilisert baug til et vikingskip. Dette fungerer altså som en kino der hver seer har sitt eget lerret i brillene.

Filmen er lagd ved hjelp av «volumetrisk opptak», der hver skuespiller er filmet med nær hundre kameraer fra enhver vinkel samtidig, som deretter settes inn i en spillmotor som viser et miljø skapt i datagrafikk, akkurat som i et spill.

Senteret presenterer filmen «The ambush» med denne teknikken. I den får vi være med på et angrep fra et vikingskip. Følelsen av å være ombord en båt i bølger, med en hval som blåser rett utenfor rekka, blir forsterket av stolene som beveger seg i takt med at båten vugger på sjøen.

Høy VR-kvalitet

VR-opplevelsen holder høy teknisk kvalitet. Senteret har valgt å bruke VR-brillene HP Reverb, som er basert på Microsofts Mixed Reality-teknologi. Det betyr at brillene har eksterne kamera som registrerer hodebevegelser uten å være avhengig av eksterne sensorer. Det gjør at hver seer kan snu på hodet og se seg om i den virtuelle verdenen, helt uavhengig av hva de andre gjør. Dette blir en personlig opplevelse.

OPPLEVELSE: Setet kan beveges i takt med filmen, og i kombinasjon med VR-briller gjør dette opplevelsen med livaktig. (Foto: Stig Øyvann)

Brillene har også god kvalitet på bildet. Det er svært lite å se til «screen door-effekten» som tidligere generasjoner av VR-briller har slitt med. Disse brillene har også 114 graders synsfelt, det er fremdeles ikke slik at det fyller hele synsfeltet, men dette er også bedre enn de fleste VR-brillene fram til nå. Til sammenligning har markedslederne Oculus Rift og HTC Vive Pro begge 110 graders synsfelt.

HP-brillene har også innebygde hodetelefoner, og lyden var bra, uten å være sjokkerende god.

Gjenbruk av video

The Viking Planet har altså valgt å lage VR-produksjonene sine med volumetriske opptak. Det betyr at ekte skuespillere blir filmet fra «alle» vinkler. Deretter ble opptakene satt inn i filmen digitalt, og summen gjør at det er svært naturtro karakterer vi ser.

De originale opptakene er gjort i langt høyere oppløsning enn det dagens VR-briller klarer å vise, slik at etter hvert som brilleteknologien blir bedre, så kan selskapet generere nye filmer med høyere oppløsning fra de originale opptakene, forklarte teknologisjef Odd Arild Meling til Computerworld under pressevisningen før den offisielle åpningen av senteret.

HISTORISK KORREKT: Historikeren og forfatteren Kim Hjardar er The Viking Planets historiekonsulent. Har forteller at alt er gjort for at det som vises skal være så historisk korrekt som mulig. (Foto: Stig Øyvann)

Siden det er mennesker i opptak, og ikke datagenererte figurer, blir også alle bevegelser langt mer naturlige i den ferdige VR-filmen, la han til.

Dette kan vi bekrefte. Når vi sitter i vikingskipet, vendt mot vikingene som ror båten inn til angrep, så er karakterene helt troverdige. Da vi testet VR-visningen, var ikke alle finjusteringer som skal til for en perfekt avspilling ennå ferdig, men de små glippene vi så er vi helt sikre på er borte når senteret har betalende gjester.

Da er vi litt mer usikker på atciondelen av filmen. Vikingskipet blir rodd inn på grunna utenfor en bosetning, og fra land forsvares det seg heftig – høydepunktet er når et annet vikingskip kommer roende og kolliderer med «vår» båt, og forsvarerne hopper ombord til oss med våpen i hånd. Da føles det litt snurrig at det fremdeles er vikinger som sitter ved årene og ror, i stedet for å forsvare seg.

270 film og holografier

The Viking Planet har mer å vise enn bare VR-filmen sin. I tillegg har de satt opp en liten kino med 270 graders lerret, der seks projektorer viser film. Dette er dels ett svært bredt og omsluttende bilde, og dels flere forskjellige scener som kjøres ved siden av hverandre. Dette var ganske stilig.

OMSLUTTENDE: 270-graderskinoen til The Viking Planet kan tilby omsluttende film, som er særlig stilig når hele skjermen viser ett bilde. I tillegg blir historiefortellingen mer kompakt når flere scener vises samtidig, som her. (Foto: Stig Øyvann)

Det finnes også et holografitablå, der en rekke forskjellige mennesketyper fra vikingtiden kommer på en catwalk og viser fram draktene sine. Her får vi se alle fra den laveste trell til husfruer av høy rang, jegere, smeder og selveste Osebergdronningen. Alle kledt i drakter som er basert på arkeologiske funn fra hele Skandinavia.

HUSFRUE AV HØY RANG: Skuespiller Ingebjørg Buen spiller husfruen av høy rang i The Viking Planets holografi-tablå. Her fra opptakene. (foto Stig Øyvann)

Dette tablået benytter seg av teknikken «Pepper’s ghost», som gjør at figuren ser ut som et menneske i full skala. Teknikken bruker projisering mot et reflekterende glass, som gjør at figuren fremstår som ganske naturlig.

TIL HOLOGRAFI: Her blir videoer som skal inn på holografi-catwalk'en tatt opp. (Foto: Stig Øyvann)

Ut over disse hovedelementene i opplevelsen, har The Viking Planet også et vanlig filmlerret, der filmen «Norvegr» forteller vikinghistorien på 10 minutter, flere interaktive skjermstasjoner der enkeltelementer fra vikingtiden, som skipsbygging eller vikingenes guder, kan utforskes nærmere. Til sist har de også en selfie-stasjon der brukerne kan velge bakgrunner før selfien tas og sendes til brukerens mobil.

Alt i alt er dette en ganske interessant måte å formidle historie på, og bruken av digitale teknikker for å involvere brukeren mer er noe vi lenge har savnet på norske museer. Vi tipper på at den times-halvannen tiden som det antakelig tar å gå gjennom utstillingen kommer til å gjøre mange nysgjerrige fornøyde.