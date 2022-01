Visma slår sammen Visma bWise og Optivasys

Annonse

Business Intelligence (BI) er et viktig satsingsområde for Visma, som har investert kraftig i BI-kompetanse de siste årene. Visma kjøpte norske bWise i 2016 og svenske Optivasys i 2017. Selskapene leverer BI og analytics-løsninger til store og små virksomheter innenfor både privat og offentlig sektor. Begge selskapene har levert gode resultater og har bygget opp et attraktivt kundegrunnlag. Det skriver Visma i en pressemelding.

Det nye selskapet vil hete Visma bWise i begge land. Kristin Nyberg, administrerende direktør i Visma bWise, vil lede det nye selskapet.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med den svenske organisasjonen, og jeg er trygg på at vi har mye å tilby både kunder og ansatte ved å utnytte ressursene enda bedre gjennom et felles Visma bWise i Norden, sier Kristin Nyberg, administrerende direktør i Visma bWise.

– Sammenslåingen vil skape flere synergier som vil komme både nye og eksisterende kunder til gode. Vi vil kunne tilby et bredere utvalg av produkter og tjenester innenfor Business Intelligence i Norge og Sverige, samtidig som vi vil kunne dele kompetanse og ressurser på tvers av de to selskapene i enda større grad, sier Carsten Boje Møller, divisjonsdirektør i Visma Custom Solutions.

For ansatte i Visma vil den nye satsingen gi flere utviklingsmuligheter, kompetansedeling på tvers av selskapene og internasjonale karrieremuligheter. Det nye fagmiljøet vil nå bestå av nærmere 100 eksperter innen Business Intelligence i Sverige og Norge, heter det i meldingen.