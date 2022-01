Unloc lander sin største mobilnøkkel-avtale

Annonse

Nå inngår Unloc et nasjonalt samarbeid med BBL Pivotal - en landsdekkende boligforvalter med 340.000 boliger og 634.000 medlemmer, skriver selskapet i en pressemelding

Gründer og daglig leder i Unloc, Kris Riise, uttaler følgende i forbindelse med samarbeidet:

— Vår visjon er å åpne dører for alle, overalt. Vi ønsker å gi folk muligheten til å dele digitale nøkler med et familiemedlem, vaskehjelpen og Kolonial-sjåføren, like enkelt som å sende en tekstmelding. Det siste halvåret fremhever også viktigheten av å utarbeide løsninger som unngår unødvendig fysisk kontakt og potensiell smittefare. Samarbeidet med BBL Pivotal er utrolig spennende og ikke minst en strategisk viktig milepæl for oss, fordi det lar oss forenkle hverdagen til nordmenn i mye større skala enn tidligere, sier gründer og daglig leder i Unloc, Kris Riise.

Unloc skriver videre i pressemeldingen at kommersielle samarbeidet gjør at BBL Pivotal kan tilby en verdiøkende tjeneste til alle sine borettslag og beboere, samtidig som de forsterker fokuset på innovasjon i en eiendomsbransje i stadig endring.

— For oss i BBL Pivotal er samarbeidet med Unloc et bevis på at vi strekker oss langt for å være ledende leverandør av innovative boligløsninger som gir reelle verdier for medlemmene våre. Unloc sin teknologi blir også i stadig større grad etterspurt av kundene våre og vårt fokus har alltid vært å tilby tidsriktige innretninger som gjør hverdagen lettere og ikke bare åpner dører, men nye muligheter for dem. Med inngåelse av denne avtalen støtter vi opp om denne visjonen samtidig som vi retter oss mot fremtiden, sier Trond Ove Breivik, Administrerende Direktør i BBL Pivotal.