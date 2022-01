Cisco sier opp 500 ansatte

Annonse

I løpet av ett år er dette den andre runden med oppsigelser i Cisco, tross at regnskapet for fjerde kvartal viste bedre resultat enn forventet.

Cisco produserer rutere, svitsjer, programvare og tjenester. Mesteparten av nedskjæringene er i Ciscos ingeniørdivisjon. Ifølge selskapet gjøres dette for å sikre at investeringer og ressurser er samkjørte med strategiske vekstområder for virksomheten og kundenes etterspørsel.

I India har selskapet flere enn 11 000 ansatte, selv om det har vært oppsigelser der også før denne runden. De har i den senere tid ikke fått delta i anbud i Kina som følge av handelskrigen mellom USA og Kina, uten at det skal ha medført nedgang i regnskapsresultater.