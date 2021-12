Computerworld i gang med konferanser igjen fra 18. juni

Annonse

Konferansen Computerworld arrangerer 18. juni skulle vært gjennomført i mars, men på grunn av nedstengingen av samfunnet har det vært nødvendig å flytte flere konferanser til nye datoer – og først ut er CIO Test. Dette er et frokostseminar som for øyeblikket har rundt 100 påmeldte.

Det er imidlertid mange hensyn og forholdsregler som må tas, og Computerworld vil i samarbeid med Oslo Kongressenter sørge for at det er trygt for besøkende og partnere å delta på konferansen.

– Det er viktig for oss at alle skal føle seg trygge når de kommer på CIO Test og vi sørger blant annet for at det kontaktfri registrering med QR-kode og en meter mellom hvert sete i salen. Det vil også stå anti-bac-stasjoner rundt i lokalet og servering av mat og drikke vil gjøres etter myndighetens retningslinjer, sier Lars Kolberg, eventansvarlig hos Computerworld.

Samtidig vet vi at noen ikke kan stille på konferansen fordi de er syke eller er i risikogruppen. Vi gjennomfører derfor et digitalt element med at vi streamer konferansen så flere kan få den med seg.

– Vi må regne med noe frafall, men vi håper mange av de som meldte seg av når myndighetene stengte ned samfunnet, vil melde seg på igjen nå, sier Kolberg.

– Vi er fornøyde med 100 deltakere fysisk og håper mange vil følge konferansen på nett. Dette vil jo være en av de første konferansene i landet etter at myndighetene forsiktig åpner samfunnet igjen og vi gleder oss.

Digitale konferanser

I tiden som har gått siden 12. mars har Computerworld jobbet for å finne gode og profesjonelle løsninger for å arrangere digitale konferanser.

– Her har vi funnet en meget god løsning med Macsimum og Teknologihuset. Vi kan tilby et "corona compliant" lokale for gode sendinger med flerkamera-løsninger. Vi vil også ha en moderator tilstede, og publikum kan stille spørsmål. Dette skal være så nær en tradisjonell konferanse som mulig og som går over nett. Vi mener dette er «best i klassen» for øyeblikket og er noen hakk opp i forhold til tradisjonelle webinarer som ofte er enveiskommunikasjon, sier Rune Antonsen, salgsdirektør hos Computerworld.

– Denne løsningen utarbeidet vi uten at det var noen etterspørsel, men nå som vi har lansert produktet til noen kunder så viser det at vi har truffet rett. Allerede er det solgt digitale konferanser og flere vil komme de nærmeste månedene. Sammen med oss vil selskaper kunne arrangere digitale konferanser og ha mulighet til å treffe mange av Computerworlds lesere på en trygg og digital måte, sier Antonsen.

Etter ferien vil mange konferanser komme ganske tett på grunn av nedstengingen. Noen av disse er store konferanser med opp mot 500 deltakere og opp til 30 utstillere. Godt samarbeid med arrangementsstedene og digitale løsninger vil også her være løsningen. Smittevernsreglene må følges uansett, og alle skal føle seg trygge på at det ikke skal medføre noen fare å stille på konferansene.

Store forventninger

Vi har spurt global business development manager Anders Skogseth-Braathen i Cegal om hvilke forventninger han har til Energyworld med opp til 500 deltagere 17. september.

– Vi har store forventninger til endelig å kunne møtes igjen. For oss er Energyworld en viktig samlingsplass for teknologi og oljeselskapene i Stavangerområdet, og vi gleder oss til å møte kundene våre der igjen.

– Hvordan tror du markedet vil forholde seg til en fysisk konferanse i september?

– Jeg tror alle gleder seg til å komme på konferansen igjen. Jeg stoler på at Computerworld tar alle forholdregler som kreves, og at Energyworld er en trygg samlingsplass for alle som kommer, sier Skogseth-Braathen.

