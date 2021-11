Tre steg for å sikre god, digital arbeidskultur

Annonse

Flere mener hjemmekontor er kommet for å bli, og jeg tror vi ser konturene av den fremtidige arbeidsplassen der normen er en hybridløsning. Hvor godt forberedt er egentlig ledere og bedrifter på den nye hverdagen der kjente rammer og vilkår er i kontinuerlig endring?

Høsten 2019 skrev jeg og medstudent masteroppgave ved Handelshøyskolen BI der vi så nærmere på viktigheten og effekten av høykvalitets relasjoner på arbeidsplassen. Lite visste vi da hvor relevant forskningen rundt temaet og våre egne funn skulle bety for vår arbeidshverdag i månedene fremover.

For å fremme et godt arbeidsmiljø og sikre prestasjoner i en tid der behov og opplevelser er svært forskjellig fra person til person, er det tre konkrete tiltak ledere kan jobbe med.

1. Møt medarbeidere der de er som individer

Maktforskjeller gjør ledere sårbare for å ikke få informasjonen de trenger for å korrigere måten de leder på. Å utvikle relasjoner av høy kvalitet er derfor spesielt viktig nå, nettopp fordi de åpner for samtaler som kan gi økt og troverdig informasjon om hva som opptar den enkelte. Noen trives godt og nyter fleksibiliteten, mens andre synes det er påkjenning å ikke kunne møte kolleger. Forskningen er tydelig rundt effektene av høykvalitets relasjoner og tilstedeværende ledelse, og det er mulig å demonstrere tilstedeværelse selv om man ikke treffes fysisk. Det krever at ledere må ta seg mer tid, spørre mer og lytte. Det krever en større vilje til å vise empati og støtte.

2. Sett klare forventninger og innfør systematikk for oppfølging

Selv om oppgavene som skal løses, mer eller mindre de samme som tidligere, er rammene for å nå dem i endring. Rolleavklaring, ansvar og samspillsregler bør avklares for å redusere usikkerhet og skape rom kreativitet og nytenking.

En selvfølgelighet for ledere, er ofte ikke det for medarbeidere. Klarhet rundt forventninger er derfor spesielt viktig og det bør innføres en systematikk for oppfølging. Det betyr at ledere bevisst må prioritere dette som en del av sin arbeidshverdag.

3. Tillitsbasert ledelse

Vis at du stoler på at dine medarbeidere mestrer sine arbeidsoppgaver og at de er verdifulle ressurser som kan bidra til å institusjonalisere endringene den nye hverdagen kan by på. I situasjoner som denne er det naturlig at man stiller seg spørsmål om hva endringene kan bety for en. Ved å inkludere, delegere og vise tillit er sannsynligheten stor for at du vil verve en ivrig gruppe ansatte, til å ta et større eierskap i hva endringene kan by på av muligheter for hele organisasjonen.

De fleste har vært gode på å omstille seg rekordraskt og digitale lunsjer og lønningspils er en del av den nye normalen. I en tid der våre oppturer og nedturer er mer uttalte og påvirker oss i større grad enn tidligere- er det viktig å vise mer empati og medfølelse. Det er ikke sikkert at det er like naturlig, samtidig er tiden for å gå ut av komfortsonen nå.

Selin Haxha, account manager i Mynewsdesk og Oda-mentee i Oda mentornettverk