Indias unge bekjemper pandemien med teknologi

Unge indere bruker apper som samler inn penger målrettet til dem som er rammet av krisen, nettet til å fordele medisinsk materiell og sosiale medier til å koordinere innsatsen.

India opplever et smittetrykk på flere hundre tusen registrerte smittetilfeller og over 3.000 koronadødsfall daglig.

Ungdomsgruppen Uncut, med frivillige mellom 14 og 19 år, bygger en database med informasjon om hvilke ressurser som er tilgjengelig hvor. Det kan være oksygen, legemidler og sykehussenger.

– Noen av oss jobber fra midnatt til morgenen, for folk slutter ikke å ringe inn selv om klokka er 3 på natta, sier 17-åringen Swadha Prasad.

14-timersskift

Hun jobber 14-timersskift, og tenåringene sitter nærmest hele tiden i telefonen for å bekrefte hva som er tilgjengelig for hvem og hvor. Pårørende ringer inn med bønner om hjelp.

– Hvis jeg kan hjelpe til med å redde et liv, er det ingen del av meg som vil si nei, sier Prasad, og legger til at de har reddet liv.

Hun viser konkret til en sak der de fikk tak i oksygen til en ung koronapasient midt på natten.

– Men det handler ikke bare om å skaffe ressurser. Noen ganger trenger folk å vite at de ikke er alene, sier 17-åringen.

To tredeler av Indias befolkning på 1,3 milliarder er under 35. Flere påpeker at den unge befolkningen aldri har hatt et så stort ansvar som nå.

Oksygenmannen

Mens pandemikrisen er blitt verre og verre, med krematorier og sykehus som fylles til randen, har flere meldt seg til frivillig arbeid.

I slummen i Mumbai gir Shanawaz Shaik gratis oksygen til flere tusen. 32-åringen går under kallenavnet oksygenmannen, og har finansiert arbeidet sitt ved å selge bilen sin.

Han sier han aldri hadde sett for seg å få så mange forespørsler som han gjør nå.

– Vi pleide å få rundt 40 forespørsler om dagen i fjor. Nå er det mer som 500, sier han.

Shaikh har rundt 20 andre frivillige med seg på sitt prosjekt.

Laget app

Rykter på Twitter om hvor det er oksygen, sykehussenger eller annet materiell tilgjengelig fikk dataingeniøren Umang Galaiya til å ta grep.

Han laget derfor en app som gjør det lettere å finne fram, ved at man kan søke etter ressurser som er bekreftet tilgjengelige.

Men selv den appen vil først og fremst hjelpe folk i de større byene, sier 25-åringen, og viser til at nettdekningen utenfor byene er dårlig.

– Hvis jeg ser etter ressurser i hjembyen min, Jamnagar, er det ingenting å finne på Twitter, sier han.

Utmattede ungdommer

Ingeniøren understreker at det er umulig å løse pandemikrisen uten at myndighetene gjør en innsats. Han mener India burde utvikle et system som viser sengekapasiteten i sanntid, så folk ikke må dra fra sykehus til sykehus for å få hjelp.

– Hvis vi klarer å gjøre det for kinoene, hvorfor kan vi ikke gjøre det for sykehusene, spør han.

Han påpeker at frivillige ungdommer ikke har kapasitet til å bekjempe viruset. Ungdommene merker at de begynner å bli utslitt.

– Vi jobber hardt, men vi kan ikke redde alle, sier 17-åringen Swadha Prasad.

– Foreldrene mine er bekymret. Men når vennene deres trenger hjelp, henvender de seg også til meg, legger hun til.