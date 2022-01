2021 – teknologiens år

Annonse

2020 har vært et år ulikt noe vi har opplevd tidligere. I AWS har vi sett at bedrifter, store som små, og regjeringer har gått gjennom en rekke endringer på rekordtid. Heldigvis var teknologien der for å hjelpe oss. Være seg Blackboard, Zoom, Netflix eller annen teknologi som har hjulpet oss med å komme gjennom både arbeidsdag og hverdag.

Alt vi til nå har vært igjennom har satt fart den på digitale verdenen. Noe jeg for å være helt ærlig ikke tror vil endre seg i tiden som kommer. I 2021 kommer virkelig startskuddet til å gå for de digitale endringene.

Dagene der skytjenester ble sentralisert til datasentre er snart over. I dag kan skybaserte applikasjoner bidra fra alt til å øke ytelsen på skip langt til havs, fly i luften, biler på veien og ikke minst våre hjem. Alle skyens fordeler kan nås fra nesten hvor det skulle være i verden. Til og med forbi og ut i verdensrommet. Ikke minst vil 5G bidra til at oppgaver kan løses fra så å si hvor som helst.

Førerløse biler vil omsider bli en realitet, og du vil kunne ha mer naturlige samtaler med Alexa. Fabrikker, hjem og kontorer blir mer effektive og fleksible. I gaminguniverset blir «lagging» en saga blogg.

Visste du at vi nå generer mer data på en time enn vi gjorde i hele 2000. Mer data vil opprettes i løpet av de neste tre årene enn i de forrige 30. I år fikk du et glimt av hvordan denne datakurven vil øke da forskere, farmasøyter, myndigheter og helseinstitutter i hele verden gjorde alt de kunne for å utvikle vaksiner og behandlinger for hjelpe oss med å komme gjennom den pågående pandemien.

Den eneste måten å håndtere den enorme datamengden på var ved bruk av maskinlæringsmodeller. Det er med andre ord ikke rart 2020 var året da ML ble mainstream. Neste år vil vi se økende bruk av ML-modeller på tvers av bransjer og myndigheter. Maskinlæring vil kunne oppdage produksjonsavvik i sanntid i industrien, og den vil kunne hjelpe bønder med å holde styr på ressurser som vann og jordsmonn. I produksjonen vil ML være innebygd i produksjonslinjer for å oppdage eventuelle avvik i sanntid.

For noen år siden snakket jeg om tastaturets død på grunn av den raske veksten av stemmeaktiverte tjenester og brukergrensesnitt som lar mennesker kommunisere med maskiner – og med hverandre – mer naturlig. En spådom jeg fortsatt står for. I løpet av året da vi alle ble truffet hardt av samfunnsnedstengelsen, ble vi vant til å kommunisere i stadig større gra via lyd, video og bilder. Et resultat av dette er at mengden tekst vi ser på skjermene våre er redusert. Skal man som merkevare være relevant i disse tider, må man lære av kundenes nye atferd. Blant annet via å kommunisere produkter og tjenester gjennom tale og andre multimediavarianter.

2020 ble også året for sosial distansering. Ved å holde oss for selv fikk vi tid til å gjøre opp status og tenke nytt rundt hvordan byene våre faktisk fungerer. Mange av stedene vi oppholder oss er bygget på utdaterte forutsetninger om hvordan et samfunn fungerer. Noe som har blitt ekstra tydelig under pandemien.

Ved bruk av avanserte dataanalyser kan byene re-designes til å passe med det nye elementet i hverdagen uten at vi skal måtte føle oss ensomme. Hvordan kan vi gjøre samfunnet tryggere og sunnere fremfor tettere og mer effektivt? Dette er den sanne konvergensen av det fysiske og det digitale.

Nylig snakket jeg med videregående studenter i Warszawa som bruker den elektroniske læringstjenesten Brainly for å holde tritt med skolearbeidet og for å lære av hverandre. Bruken av verktøy som Brainly har skutt i været nå som foreldre må spille en annen rolle i sine barns opplæring som følge av fjernundervisning.

Teknologi, og tilgangen til den, har spilt en stor rolle i barnas skolehverdag under pandemien. I 2021 vil vi se at fjernundervisning kan fungere, og til og med være bedre for mange. Vi trenger ikke en global helsekrise for at nettkurs skal gi mening. Det å ha muligheter til ekstern skolegang og arbeid når som helst, betyr at for eksempel at barna kan være hjemme når de er syke uten å havne i bakevja. Eller hva om det ikke er noen skole å gå på i det hele tatt?

Finnes det internettforbindelse er det mulighet for utdanning. Det hersker ingen tvil om at barna må sendes tilbake til klasserommet, men det vil kunne oppstå andre hendelser som vil kreve tilgang til det digitale klasserommet. Noe som vil gi oss fleksibiliteten til å hamle opp med uforutsette hendelser – være seg pandemier, naturkatastrofer eller menneskeskapte utfordringer.

I året som kommer vil også se at flere små bedrifter benytter seg av avansert teknologi. Vi vil se en eksplosjon av teknologier og tjenesteleverandører som imøtekommer småbedriftene. Noe som vil hjelpe de med å gjøre alt fra å legge opp en chatbot for å svare på vanlige spørsmål til å få på plass et kundeforvaltningssystem på få minutter. Sofistikerte arkitekturer og applikasjoner blir tilgjengelig uten å måtte bygge og ta investeringen selv.

Vi har gang på gang sett at fantastiske ting kan skje hvis du får demokratisert den meste avanserte og komplekse teknologien og samtidig gjøre den rimelig. Under re:Invent 2019 kunngjorde vi Amazon Braket. En fullstendig administrert kvantedatatjeneste som hjelper forskere og utviklere med å komme i gang med teknologien de trenger for forskning og utvikling. I 2020 gjorde vi tjenesten tilgjengelig for alle.

Det er ingen tvil om at vi er i de tidlige stadiene til denne type databehandling, men det er også poenget med Braket. Det er spesielt viktig i denne første tiden at så mange som overhodet mulig får tak i begrepet kvanteberegning. Så fort bedrifter og institusjoner begynner å eksperimentere med kvantedata vil frøene sås for en kvantefremtid.

I 2019 lanserte vi tjeneste AWS Ground Station. En tjeneste som gjør det mulig å kontrollere satellittkommunikasjon, behandle data og skalere operasjoner uten å måtte bygge eller administrere en bakkestasjonsinfrastruktur. Vi ser allerede nå muligheten til å få tilgang til og behandle satellittdata som hjelper forskere med å spore iskonjunkturene, som lar maritime enheter beskytte sårbare havressurser og som lar agronomer planlegge matforsyningen. Det finnes start-ups som ønsker å etablere en ny variant raske og sikre nettverk i verdensrommet. Nå som tilgangen til verdensrommet er gjort rimelig og tilgjengelig for alle utviklere, er jeg spent på å se innovasjonene som kommer tilbake til jorden for å hjelpe oss med å vokse og blomstre.

2021 blir teknologiens år.

Werner Vogels, VP & CTO i Amazon