Du må tenke nytt for å lykkes digitalt

Mailboksen fylles daglig med spam. På sosiale medier får du glossy interessevekkere som lokker med reklamer for webcast, webkurs, webmøter og virtuelle samhandlingsløsninger. Alt fra vloggere med en telefon med kamera, til verdens ledende produsenter av teknologi sloss om oppmerksomheten på de samme flatene.

Scroller i snitt en og en halv fotballbane

Undersøkelser på nettet viser at gjennomsnitts-europeeren på mobilen scroller 1,5 fotballbane hver dag, en lengde som tilsvarer 180 meter. De mest ekstreme scroller opp mot 700 meter per dag. Dette krever at tomler og pekefingre jobber med en enorm hastighet, og hjernen bruker neppe mange millisekundene for å vurdere om man skal stoppe å lese eller rase videre.

Det samme gjelder også meg selv og folka rundt meg. Vi både scroller, leser, deler og ikke minst produserer innhold vi gjerne vil at andre folk skal stoppe å se nærmere på. Et viktig spørsmål er hvor langt har vi egentlig kommet på disse koronaukene med å lage godt digitalt innhold som engasjerer?Selv har jeg de siste ukene blitt veldig bevisst på forskjeller, muligheter, plattformer og ikke minst hvor utrolig vanskelig det er å skille seg ut i mengden av tilbud, for da koronakrisen oppstod hadde vi 9 bookede lokaler fordelt på 9 byer, fly og hotell for et reisefølge på 40 stykker. I tillegg var det en vanvittig forventning, fra både interne og eksterne, om at konferansene våre om IT-sikkerhet, Sikkerhetsdagene, skulle toppe alt som hadde vært tidligere.For sist runde med sikkerhetsdager hadde vi rundt 2.000 virksomheter innom og forventningene til 2020 var med andre ord skyhøye. Lite visste vi da vi jobbet døgnet rundt, at en helt ny digital plattform i skyen skulle bli årets redning. Sikkerhetsdagene har vært et årlig arrangement siden 2014 med over 50 gjennomkjøringer - og avlysning kom ikke på tale.

En stor utfordring

Utfordringen var at en fysisk Sikkerhetsdag var så uendelig mye mer enn et webinar.Vi skulle flytte 9 byer, 10 foredrag, 8 samarbeidspartnere og 2000 kunder opp i skya, samtidig som vi skulle ivareta en-til-en dialog, mingling og den sosiale opplæringsarenaen, som Sikkerhetsdagene er.

Seks uker etterpå er vi i gang. Med 21 byer, 26 foredrag og 20 samarbeidspartnere. Vi har ivaretatt både mingling og samtaler med ekspertene digital. Og ikke nok med det, men når den besøkende først har kommet inn, har de tilgang til hele «showet» frem til 10 juni. Sånn kan de se foredrag og stille spørsmål underveis. Sikkerhetsdagen 2020 endte altså ikke opp som et vanlig webinar. Man kan sammenligne opplevelsen mer med en streamingtjeneste med muligheten for dialog.

Men det holder ikke bare at den tekniske løsningen er skreddersydd for å skille seg ut i mengden. Vi har lagt vekt på holde foredragene korte og presise, slik at man skal klare å holde fokus når man ser på. Av foredragsholdere har vi vært opptatt av kvalitet og ekspertise – og det får vi med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Næringslivets Sikkerhetsråd, Cloud Security Alliance, verdens ledende sikkerhetsprodusenter og Ateas egne fremste eksperter.

I skrivende stund har vi gjennomført tre datoer, og tilbakemeldingene er veldig positive så langt. Vi ser at deltagerne logger seg på flere ganger, noe som faktisk ikke er så rart, for det ligger innhold inne på plattformen tilsvarende tre hele dager, så det vil ta flere dager å få med seg alt om man ønsker dette.

Inntil skrivelysten tar meg igjen logger jeg på Sikkerhetsdagen og svarer på henvendelser fra – deg ?