Deling av feriebilder på sosiale medier kan være ulovlig

Annonse

Hovedregelen etter norsk rett er at du ikke kan publisere bilder av andre uten samtykke. Kravet om samtykke er begrunnet i at du selv skal få bestemme over egne personopplysninger og eget bilde. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Publisering av et portrettbilde, der de enkelte personene er hovedmotivet, vil derfor være en personopplysning som du etter norsk rett, som du dermed ikke kan publisere uten samtykke av den avbildede.

Samtykke skal hentes inn før bildet deles. Dette gjelder uavhengig av om du selv har tatt bildet eller om du bare videreformidler det. Du kan derfor verken publisere slike feriebilder på nett eller dele dem med andre, selv om det er i lukkede grupper, uten samtykke.

Samtykket som gis må være frivillig, spesifikt, informert og utvetydig. Dette innebærer at personen på bildet må være klar over hvordan han eller hun fremstår på bildet, og samtidig være innforstått med hvor bildet skal publiseres og i hvilken sammenheng det publiseres. Selv om du deler et bilde av en nær venn som du tenker ikke vil ha noe imot publiseringen, må du derfor likevel innhente samtykke. Om en person først har samtykket, men angrer seg i ettertid, er du videre nødt til å fjerne bildet.

Et situasjonsbilde derimot, hvor det er hendelsen eller aktiviteten som er det egentlige motivet, kan du i mange tilfeller publisere uten samtykke. Hvis du for eksempel har tatt et bilde av en park der du også får med noen turister i ytterkanten og langt borte slik at de ikke kan identifiseres, vil ikke dette regnes som en personopplysning. Du trenger derfor ikke å innhente samtykke for å legge ut slike bilder.

Hva så med et situasjonsbilde der enkelte personer kan identifiseres? Dersom du har tatt et bilde av en strand med mange mennesker idet en person tilfeldigvis skifter ut av badetøyet, vil du definitivt måtte innhente samtykke før du publiserer bildet. Situasjonsbilder som derimot er harmløse og som på ingen måte er krenkende eller belastende for de som er avbildet, må ikke baseres på et samtykke. Men et situasjonsbilde der personer kan identifiseres vil fortsatt være en behandling av personopplysninger som krever rettslig grunnlag. Et slikt rettslig grunnlag kan være at publiseringen av situasjonsbildet er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Det er imidlertid verdt å merke seg at den som er avbildet har rett til å protestere mot publiseringen av bildet til tross for at det har blitt foretatt en slik interesseavveining. Å skryte av sin egen ferie på sosiale medier, er som oftest ikke en tungtveiende interesse.

Det tryggeste vil derfor være å innhente samtykke fra alle personer som kan identifiseres før du publiserer og deler feriebildene dine i sommer.