Mer kraft i digitaliseringen

Sett i internasjonal sammenheng er norsk forvaltning velfungerende. Norge er på fjerdeplass i Verdensbankens rangering av «government effectiveness». Produktivitetskommisjonen, Perspektivmeldingen og andre utredninger viser likevel at mer effektivisering og omstilling er avgjørende for å unngå stagnerende levestandard, store offentlige underskudd og et urimelig høyt skattenivå i fremtiden.

Digitaliseringen av det offentlige har alt gitt mange gode resultater i form av effektivisering og bedre tjenester til innbyggerne. Stadig flere etater og virksomheter legger til rette for deling av data, og tar i bruk nye løsninger som kunstig intelligens og robotteknologi.

For lite samarbeid på tvers

Det er likevel for få samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer, tiltak som bidrar til enda bedre utnyttelse av data og forenklet forvaltning gjennom smart bruk av teknologi. Her har vi en hovedutfordring. En ny Difi-rapport som kartla 412 digitaliseringstiltak i 70 statlige virksomheter i 2018, viser at kun en tiendedel dreier seg om å endre måten virksomheten løser oppgavene på.

Utviklingen av avanserte digitale løsninger som involverer flere virksomheter på tvers av styringsstrukturer går for sakte. Dette bremser nytenkning – som innføring av tjenester hvor det offentlige oppsøker brukeren når en rettighet inntreffer. Mange rettighetsbaserte ytelser fra offentlig sektor bør oppsøke brukeren – ikke omvendt. Det offentlige sitter på alle nødvendige opplysninger, det gjelder bare å ta data i bruk slik at både innbyggere og offentlig sektor kan spare tid og ressurser.

Utfordringen er å gå i gang med de riktige tingene og bruke hele verktøykassen. Det stiller krav om en ledelse og kultur som er åpen for endring, omfordeling av ressurser og mer samarbeid. Det utfordrer tradisjonell silotenkning, gamle revirer og viljen til å arbeide fram gevinster som kan tilfalle andre virksomheter.

Hvorfor kan data bli til gull

Digitalisering handler om behandling av data og informasjon. Med sammenslåingen av Difi og Altinn har det nye digitaliseringsdirektoratet styrket sine muligheter til å sette fart på dette arbeidet innad i offentlig sektor og i samarbeid med næringslivet. Det gleder vi oss til.

Hittil har vi arbeidet mye med at virksomhetene skal få kontroll på egne data, og tilgjengeliggjøre dem overfor andre virksomheter. Likefullt utnytter vi bare en liten brøkdel av dataene som allerede er åpne og tilgjengelige. Vi trenger derfor mer kraftfulle tiltak for å tilgjengeliggjøre og utnytte verdien av dataen vi alle besitter.

1. Vi trenger en felles infrastruktur som tilgjengeliggjør sentrale data på en enhetlig måte til nytte for mange.

2. Vi trenger sammenkoblede datasjøer hvor dataene er tilgjengelige for analyser og utvikling av kunstig intelligens

3. Vi trenger et felles kompetansesenter som kan sikre utbredelse av beste praksis, og støtte virksomheter om ønsker å bruke eller dele data.

Fremover skal vi legge ytterligere trykk på samarbeid for å skape innovative og brukervennlige tjenester. Deling av data åpner opp for andre og mer brukervennlige tjenester, og med tilgjengelige data vil innovasjonskraften øke betydelig. Ved hjelp av raskere prosessering, maskinlæring og kunstig intelligens utvikles stadig nye og bedre tjenester og produkter.

Det som skjer i forvaltningen påvirker mulighetene i privat sektor. En effektiv og innovativ offentlig sektor legger til rette for det samme i privat sektor. Derfor er det ikke uventet at brorparten av utstillerne som deltar på Difis digitaliseringskonferanse i juni er private virksomheter. Tittelen på årets konferanse er «Med data skal landet bygges», noe som peker på det store potensialet både i offentlig og privat sektor.

Vi er godt skodd!

Vi har gode forutsetninger for å løse utfordringene, og gjøre Norge best i verden på digitalisering. Vi har en politisk erkjennelse av at omstilling må skje, og vi har ressursene og kompetansen som må til. Med mer tverrgående innsats og samarbeid kan data bli til gull, og digitalisering bli et strategisk konkurransefortrinn for Norge.

At vi har fått en egen digitaliseringsminister, gir energi til dette arbeidet. Vi venter nå på regjeringens digitaliseringsstrategi som vil peke ut retningen – og også utfordre oss. Dette er motiverende for alle oss som brenner for digitalisering. Fra 1. januar 2020 slås Difi og Altinn sammen til et digitaliseringsdirektorat. Vi gleder oss til å skape en ny organisasjon sammen med våre nye kolleger i Altinn. Direktoratet kommer til å bli en spydspiss og et viktig virkemiddel for at offentlig sektor skal realisere mer av potensialet som ligger i digitalisering.