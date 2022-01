Gir penger for påfyll i digital kompetanse

Annonse

Teknologiutviklingen fører til at stadig færre jobber krever liten eller ingen formell kompetanse. Den samme utviklingen fører også til at høyt utdannede trenger jevnlig faglig påfyll.

Annonse

16 prosjekter over hele landet blir derfor tildelt midler til å utvikle nye videreutdanningstilbud som skal hjelpe næringslivet med å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

Annonse

– Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse. Derfor legger vi til rette for at høyskoler, universiteter, fagskoler og næringsliv sammen kan utvikle mer fleksible videreutdanningstilbud næringslivet har behov for, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra kunnskapsdepartementet.

De 16 ulike prosjektene består av virksomheter over hele landet som har behov for påfyll i digital kompetanse.

Korte tilbud

Videreutdanningstilbudene i digital kompetanse utvikles i samarbeid mellom fagskoler, universitet og høyskoler, og lokale bedrifter som har behov for kompetansepåfyll.

Fagskolen Tinius Olsen skal blant annet utvikle et studietilbud innenfor virtuelle verktøy for teknologien på Kongsberg, og OsloMet skal utvikle studietilbud i digital kompetanse for den norske motebransjen, heter det i meldingen.

– Vi trenger fleksible og korte tilbud som kan kombineres med jobb og som kan tas over tid. Prosjektene som nå får støtte, er nettopp dette. Regjeringen arbeider målrettet med kompetansereformen Lære hele livet. Målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse, og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Bare i år bruker vi 130 millioner kroner på fleksible tilbud og bransjeprogram, sier Sanner.