Én av ti har svake digitale ferdigheter

Annonse

Undersøkelsen er gjennomført av Kompetanse Norge for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skriver Aftenposten.

I forbindelse med koronapandemien sier 68 prosent at de merker et økt behov for digitale ferdigheter i jobb, dagligliv eller begge deler.

39 prosent av dem over 60 år regnes som ikke-brukere eller svake brukere av digitale tjenester.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) mottok rapporten med undersøkelsen mandag denne uka, og før sommeren kommer en strategi for å øke den digitale kompetansen.

– Vi kan ikke tvinge folk til å bruke digitale løsninger. Enn så lenge må vi ha et alternativ. Men hvor lenge skal vi som samfunn ta de ekstrakostnadene som følger med? Vi skal stimulere og legge til rette. Men vi har et mål om at alle skal ha mulighet til å bli digitale brukere, sier Helleland til Aftenposten.

(©NTB)