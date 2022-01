Hun vil ta Norge til topps etter koronakrisen

Annonse

Tirsdag denne uken inviterte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland flere toppledere og gründere til et møte i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien. Hensikten var å få innspill til hvordan digitalisering kan bidra til å ta Norge videre etter koronakrisen.

Koronapandemien har hatt en negativ effekt på norsk økonomi, men den har også vist oss hvor avhengig samfunnet er av internett og digitale tjenester. Hofstad Helleland er derfor opptatt av at Norge skal lære av perioden vi nå er inne i, og høste godt av denne lærdommen i fremtiden:

− Vi har et enormt potensiale for å lykkes med digitalisering. Vi har naturressursene, kompetansen og den høyeste nettbruken av alle land i Europa. Nå må vi utnytte det vi har lært under koronakrisen for å ta steget helt til topps, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, i en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Innspill til melding

Deltakerne som hadde møtt opp under tirsdagens møte hadde alle innspill og bidrag til den nye stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon som skal være ferdig innen utgangen av 2020.

Toppmøtet ble innledet av Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør og prosjektleder i NHO, og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef.

Blant de 20 deltakerne på toppmøtet kunne vi høre bidrag fra blant andre Anders Ruud Sørli fra No Isolation, Ove Fredheim fra Telenor og Liv Dingsør i Digital Norway.

− Vi har til nå kunnet sitte på hver vår tue, i hver vår landsdel. Vi må ikke glemme at vi konkurrerer mot resten av verden. Jeg håper vi skal være flinke til å dele på kompetanse og ideer så vi blir best på digitalisering og skape arbeidsplasser i hele landet, sa digitaliseringsministeren.