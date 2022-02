Etterlyser handling fra Regjeringen om spionasje ved universitetene

Annonse

Ifølge Khrono, som er en nyhetsavis for høyere utdannelse og forskning, stiller stortingsrepresentant skriftlig spørsmål ti Regjeringen om utdanningsinstitusjonene er i stand til effektivt å ivareta nasjonal sikkerhet. Det er stor søkning til norske utdanningsinstitusjoner fra land som Kina, Russland og Iran, noe stortingsrepresentanten er bekymret for.

Annonse

«Norske høyere utdanningsinstitusjoner opplever stor søkning fra land som Kina, Russland og Iran. Etterretningsvirksomheten fra Russland, Kina og Iran utgjør den største trusselen», ifølge PST, siterer Khrono fra Dagbladet i august 2020.

Annonse

– Er dette en situasjon som bekymrer statsråden, og hva vil statsråden gjøre for at utdanningsinstitusjonene er i stand til effektivt å ivareta nasjonal sikkerhet, skriver Steffensen i spørsmålet til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Siktede forskere

I 2020 siktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) blant annet to NTNU-forskere for å ha gitt ureglementert informasjon til Iran. De siktet også en mann som tidligere var tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon for å ha delt statshemmeligheter med en russisk etterretningsoffiser. Senest nyttårsaften skrev Dagens Næringsliv en lengre sak hvor PST hudfletter universitetene for å være naive når det gjelder etterretningsvirksomhet.

Steffensen begrunner spørsmålet blant annet ved å vise til Hanne Blomberg, sjef for avdelingen med ansvar for kontraetterretning i PST, sine uttalelser til DN, hvor hun sier at iranere utgjør en egen kategori mistenkte forskere i norske akademiske institusjoner.

– Strømmen av iranske søkere til norske høyere utdannelsesinstitusjoner øker, samtidig som listen over forbudt kunnskap og maskiner som iranere ikke skal få tilgang til i Norge, blir lengre og lengre, skriver Steffensen.

Steffensen viser også til saken hvor en tysk forsker og en kinesisk doktorgradsstudent ved Universitetet i Agder (UiA) i 2015 ble utvist fra Norge, da myndighetene mente de utgjorde en fare for rikets sikkerhet.

I forbindelse med siktelsen mot de to NTNU-forskerne i januar i fjor, opplyste universitetet til Khrono at hver fjerde stipendiat ved NTNU kommer fra Iran eller Kina.