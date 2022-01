Digitaliseringsministrenes avskjedstale fra toppen av Rebel

Annonse

Fra 17. etasje i nerdenes nye høyborg på Tullinløkka inviterte Norges to eneste digitaliseringsministre, Linda Hofseth Helleland og Nikolai Astrup til kombinert presentasjon av digitaliseringsgrepene i statsbudsjettet og gjennomgang av hva de hadde fått til i løpet av åtte år med borgerlig styre.

Det viktigste budskapet var at Norge har inntatt en lederposisjon internasjonalt både på bredbåndsutbygging og digitalisering av offentlig sektor. Både Astrup og Hofset Helleland la vekt på at dette ikke hadde vært mulig uten samspillet med markedskreftene. Et samspill begge håpet ville videreføres.

Annonse

– I neste års statsbudsjett har vi satt av 1,8 milliarder til nye digitaliseringstiltak. Det er viktig at myndighetene investerer i digitalisering, sa Hofstad Helleland.

Digital grunnmur

Annonse

At 90 prosent av Norges befolkning nå har tilgang til høyhastighets bredbånd, har bare vært mulig gjennom konkurranse om å være best i markedet. Astrup sa at staten har gitt 200 millioner i tilskudd der lønnsomheten har vært lav, mens den viktigste drivkraften har vært markedsaktørene. De har ifølge Astrup bygget ut bredbånd for 80 milliarder.

Helleland viste til auksjonen på 5G-lisenser der staten gjennom rabattordninger har gitt fra seg inntekter på 480 millioner i bytte mot at utbyggerne skulle påta seg utbygging i områder uten høyhastighets bredbånd i dag.

Annonse

– Gode og stabile nett er viktig framover for å øke effektivitet i møte med eldrebølgen. Det er en forutsetning for velferdsteknologi, nye måter å møte og i noen tilfeller behandle pasienter på, sa Astrup.

Offentlig sektor

Framover ser de avtroppende digitaliseringsministrene på samordning på tvers av sektorer, og innovativ bruk av data, som avgjørende for at Norge skal beholde posisjonen vi har internasjonalt.

– I EU-målestokk ligger vi helt i toppen. Vi har kompetansemiljøer som er helt i toppen, også blant konsulentene, sa Astrup.

Inspirert av bunadsgeriljaen, kunne han tenke seg å utnevne seg til general av konsulentgeriljaen.

– Konsulentbransjen har 130.000 sysselsatte som det offentlige er helt avhengige av, sa han.

Helleland pekte på effekten digitaliseringen av NAV og andre offentlige og private virksomheter har hatt for næringslivet, og anslo besparelsen på papirbruk til 15 milliarder kroner. Når hun snakker om dette med sine europeiske kollegaer, tror de ikke på henne.

– Det er en bekreftelse på hvor langt andre land henger etter, sa hun.

Digitalisering på dagsorden

De avtroppende ministrene ble rost for å ha satt digitalisering på dagsorden, og for måten de har samarbeidet på tvers mellom næringslivet og offentlig sektor. Da de ble spurt om det viktigste politiske grepet, var svaret at digitalisering for alvor var satt på dagsorden.

Den største bekymringen for kommende regjeringsperiode, pekte Astrup på bevissthet – særlig fra toppledelse – som avgjørende suksessfaktor.

– Vi kan ikke vedta innovasjon. Det handler om kultur, ledelse og kompetanse. Engasjementet må komme fra toppledelsen, det handler om å snakke om det, å være bevisst på det.

– Jeg er bekymret for selskapene som ikke skjønner at de er en del av den digitale økonomien, sa han.