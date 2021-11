E-læring på mobiltelefonen mer populært enn ventet

Annonse

Da det norske opplæringsselskapet Trainor lanserte sin app for e-læringskurs, sikkerhetsopplæring og dokumentasjon i 2018, ventet de ikke en svært rask utbredelse. De forventet heller ikke at majoriteten av brukerne ville velge mobil foran nettbrett med sin større skjerm, men ett år senere viser tallene at begge antakelsene ble gjort til skamme.

Det siste året har Trainorappen blitt installert over fem tusen ganger, og 90 prosent av brukerne er mobilbrukere, mens bare ti prosent er på nettbrett.

Raskere enn ventet

Denne mottakelsen av den nye appen var bedre og raskere enn det selskapet hadde forventet, forteller digital leder i Trainor, Lars Bratli, i en pressemelding.

– De siste årene har vi jo sett at mobiltelefon overtar stadig mer av den tradisjonelle surfetiden, men vi var nok litt mer i tvil om hvorvidt folk ville orke å ta et helt e-læringskurs fra telefonskjermen, innrømmer Bratli.

Han forteller videre at den mest populære funksjonen er kjøring av e-læringskurs, etterfulgt av sikkerhetskort, verktøy, kursbevis og dokumenter.

– Det bekrefter jo at vi satser riktig, sier Bratli om tallenes tale.

Selv om Trainor var tidlig ute med digitalisering av kursopplevelsen viser mottakelsen at markedet er klare, også for å ta kurs «rett fra lomma».

– 90 prosent av brukerne er mobilbrukere, kun 10 prosent bruker nettbrett. Det er også overraskende, med tanke på at skjermen er såpass mye mindre. På den annen side har vi hatt dette med i tankene fra start, og vi har greit å skape e-læringskurs som også egner seg for små flater, sier han.

E-læring uten nettilgang

Appen er utviklet for også kunne kjøre e-læring når brukeren ikke har nettilgang. Det har vært en viktig egenskap, fordi mange av selskapets kunder befinner seg uten nettdekning, og i skiftordninger der det kan være greit å utnytte ledig tid til kursvirksomhet og faglig oppdatering.

Gjennomsnittsbrukeren for Trainorappen er en norsk mann på 40 år, som bruker iPhone 7, 8 eller Samsung Galaxy 9. Det er relativt jevn fordeling mellom Android (52 prosent) og Apple (48 prosent). Bratli lover flere nye funksjoner og justeringer i appen i løpet av 2019, som følge av gode innspill fra både kunder og sluttbrukere.

– Motivasjonen vår ligger i å lage nyttige verktøy for kundene våre, og hele tiden forbedre brukeropplevelsen på det vi lager, avslutter Bratli.