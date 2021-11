Noroff med sterk søknadsvekst

Annonse

Veksten i antall søknader til fag- og høyskolen Noroff School of Technology and Digital Media har gått opp 33 prosent så langt i 2021, sammenlignet med fjoråret.

– Dette er svært hyggelige tall, sier Aage Alexander Foss, rektor for Noroff Fagskole. Samtidig var det også forventet at vi skulle fortsette trenden vi har hatt i seks år på rad. Det viser at våre studieprogrammer er relevante.

Foss forteller at studiene på Noroff er utviklet i samarbeid med næringslivet. Målet er at studentene skal gå rett i jobb etter utdanningen.

– Employability er alfa og omega for oss. Vi tror også det er viktig med utdanninger som er praktisk rettet, og gir hands-on-kompetanse som næringslivet har behov for. Det er tydelig et enormt behov for kompetansen vi tilbyr, sier han.

Utvider antall studieplasser

Ifølge rektoren ble det i år opprettet ventelister mye tidligere enn normalt. Noroff har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. De fleste studiene tilbys også som nettstudier.

– Vi praktiserer løpende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen de søker. Aldri før har vi måttet opprette ventelister så tidlig på året som i 2021. Derfor utvider vi nå antall studieplasser, sier Foss.

Tilbudet skal utvides i Kristiansand og Bergen med en dobling av kapasiteten, mye på grunn av flytting til nye campus-områder. Oslo får også utvidet kapasitet med et titalls ekstra studieplasser innen Digital markedsføring og Nettverk og IT-sikkerhet.

Foss kunne tidligere denne måneden presentere to nye teknologiutdanninger i porteføljen. Anvendt maskinlæring og UI-design er de nyeste tilskuddene. Anvendt maskinlæring blir i første omgang tilgjengelig som nettstudium. UI-design blir tilgjengelig både som nettstudium og på campus i Oslo.