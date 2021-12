Telenor forlenger rammeavtale med Eltel Networks  

Annonse

Telenor Norge har valgt Eltel Networks som samarbeidspartner de neste tre årene. Tirsdag signerte de en ny rammeavtale for årene 2021-2023. Den nye avtalen er en forlengelse av eksisterende samarbeidsavtale og dekker alle entreprenørtjenester. Avtalen inkluderer en opsjon på opptil to år. Det skriver Eltel Networks i en pressemelding.

– Denne avtalen er en fantastisk fortsettelse på vårt samarbeid, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Networks.

Avtalen består av entreprenørtjenester innenfor drift, leveranse og utbygging, og vil ha en total verdi på mellom 2-3 milliarder norske kroner i treårsperioden. Avtalen innebærer at Eltel forblir en landsdekkende telekomleverandør i Norge.

– Telenors samfunnsforpliktelse som leverandør av nasjonal infrastruktur gjør det nødvendig å kunne levere, bygge og drifte over hele landet. Et godt og velfungerende samarbeid med entreprenørene er svært viktig for å levere best mulig tjenester til kundene, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, i meldingen.