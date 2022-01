Mål om nullutslipp i 2028 hos Sopra Steria

Annonse

Sopra Sterias målsetning om netto nullutslipp i verdikjeden sin er tuftet på miljøprogrammet med redusering av karbonutslipp som Sopra Steria-gruppen har arbeidet med i en årrekke.

Annonse

I løpet av de siste fem årene har selskapet redusert utslippene fra kontorer og datasentre med 64 prosent, mens utslippene fra forretningsreiser har gått ned med 32 prosent.

Annonse

Bærekraftig digitalisering

Nå skal selskapet, som har 46 000 medarbeidere i 25 land, oppnå netto nullutslipp innen 2028. Dette er 22 år tidligere enn nullutslippsfristen som både FN og EU jobber for.

– Vi er et stort internasjonalt teknologiselskap, og Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering. Det kommer med store muligheter og et stort ansvar. Vi ønsker å ligge i front med å utvikle bærekraftige løsninger for morgendagens verden og vi støtter opp om konsernets målsetninger her i Norge, sier Kjell Rusti, administrerende direktør Sopra Steria Skandinavia.

Tredelt klimaplan

For å nå målet har Sopra Steria-gruppen formulert en tredelt plan:

I tillegg til å fortsette satsingen på karbonnøytral drift internt, ved karbonnøytrale kontorer, datasentre og forretningsreiser, skal satsingen også omfatte leverandører.

Sopra Steria skal også jobbe for digital bærekraft både internt og hos kundene ved hjelp av økodesignprinsipper og en vurdering av anskaffelser opp mot miljøkostnad.

Dessuten skal Sopra Steria-gruppen bruke potensialet som ligger i ny teknologi til å utvikle løsninger som beskytter klimaet og miljøet.

Uunngåelige utslipp

For å kompensere for unngåelige utslipp av klimagasser, skal Sopra Steria-gruppen investere i karbonfjerning og treplantingsprosjekter – og der det er mulig, karbonfangst.

De tre siste årene har Sopra Steria-gruppen stått på «A-listen» til miljøaktøren CDP. Tidligere i år nådde konsulentselskapet platinumnivå i bærekraftrangeringen til Ecovadis. Sopra Steria-gruppen er også medlem av klimainitiativet Science Based Targets (SBTi), og i fjor forpliktet selskapet seg til å etterleve 1,5-gradersmålet til FNs klimapanel fram mot 2025.