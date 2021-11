SecureLink fortsetter veksten og ansetter i rekordfart

Annonse

Sikkerhetsselskapet SecureLink Norway AS ble nylig kjøpt opp av den franske telecom giganten Orange. Nå ansetter selskapet Ola Haugen Bråthen som ny Key Account Manger, og Marianne Harlem som ny Marketing Manager.

– Vi ansetter i høyt tempo i Norge og satser videre på sterk vekst gjennom rådgivning og tjenestene vi leverer, sier Country Manager Thomas Kronen i en pressemelding fra selskapet.

Når sammenslåingen med Orange Cyberdefence er gjennomført vil selskapet ha over 2100 ansatte it-sikkerhetseksperter. Ifølge SecureLink gjør det selskapet til Europas største aktør innenfor området it Sikkerhet & Cyberdefence.

– Vi har vært på utkikk etter flere ressurser til salgs- og markedsavdelingen en stund, og synes vi har vært utrolig heldige med å få på plass Ola og Marianne denne høsten, sier Kronen.

Styrke og sikre

Marianne Harlem er Sivilmarkedsfører med lang erfaring fra markedsføring av ulike bedrifter. Hun hentes nå fra sikkerhetsdistributøren Infinigate der hun har vært de siste 4 årene.

– Jeg gleder meg virkelig til å være med å styrke SecureLink sin posisjon som et stort europeisk kraftsenter for cybersikkerhet, og vise frem de fordelene dette innebærer for våre kunder. Samtidig får jeg ansvar for at vi har lokal tilstedeværelse på areaer vi ikke har hatt synlighet tidligere, sier den nyansatte markedssjefen Marianne Harlem.

Ola Haugen Bråten har en Bachelor innenfor økonomi og ledelse fra BI, og har de siste 5 årene jobbet i it-bransjen gjennom salgsroller i Atea, Imento og Advania. Han vil være ansvarlig for leveranser av it-sikkerhet til både eksisterende og nye kunder, og sammen med teamet i Norge bistå virksomheter med å tilpasse deres behov til effektivt å oppdage, reagere og respondere på sikkerhetstrusler. Nå gleder han seg til å ta fatt på oppgaven:

– SecureLink har sannsynligvis Norges dyktigste fagspesialister innenfor sikkerhet, og med denne muligheten får jeg være med på en reise i rakettfart med tilvekst av mange nye kunder og videreutvikling av eksisterende kunder i Norge, sier Haugen Bråten.