Årets trekløver

Det tilhører sjeldenhetene at et selskap kan levere tre glimrende produkter i hvert sitt segment, men den åttende generasjonen mobiler fra Oneplus er rett og slett glimrende. Selskapet har nok kommet litt i skyggen av Huawei her til lands, men står nå beviselig på egne ben.

Oneplus 8 Pro

Flaggskipet til Oneplus leverer på nært sagt alle plan. Telefonen har riktignok mistet noe av spenningsmomentet vi fant i den forrige toppmodellen; det glimrende pop-up-kameraet og skjermen helt uten hull savner vi kanskje spesielt. Oneplus 8 Pro har nok blitt mer voksen, og får dermed mange av de samme trekkene de andre topptelefonene har.

Telefonen har en glimrende 120Hz skjerm som gjør alt fra spill til scrolling på nettsider en jevn og god opplevelse. En Snapdragon 865 prosessor og hele 12 gigabyte RAM sørger for at vi enda ikke har opplevd hakking eller problemer selv med tunge applikasjoner, selv om telefonen jobber seg meget varm.

Kameraløsningen til Oneplus er ikke eksepsjonell, men vi plasserer den likevel i samme klasse som toppmodellene fra Samsung og Apple, dog bak Huaweis siste. Et helt habilt 3X-zoom objekti9v gjør en grei jobb, og hovedkameraet på 48 megapiksler tar gode bilder, nattmodusen er blant de bedre vi har testet.

Telefonen støtter trådløs lading, og om du kjøper laderen fra Oneplus leverer den også hurtiglading helt trådløst. Laderen blir varm nok til at den trenger en liten vifte, men denne skrus av automatisk på kveldstid og reduserer samtidig ladehastigheten. Batteriet er for øvrig bra og holder i rundt to dager med lett bruk, selv med 120Hz aktivert på skjermen.

Oneplus har alltid levert noe som ligner nær stock-Android, altså uten for mye endringer i det grafiske grensesnittet. Det lille de har lagt til selv virker gjennomtenkt og intuitivt, og det skulle ikke overraske om mange av funksjonene dukker opp i Android som standard i fremtiden.

Flaggskipet koster over 11.000 kroner for modellen med 12 gigabyte minne og 256 gigabyte lagring. Rett under ser dere et billigere og på langt nær like godt alternativ, ved navn …

Oneplus Nord

Nord koster cirka halvparten av 8 Pro, men leverer en opplevelse som føles som om den burde kostet mer. Telefonen er noe mindre enn flaggskipet med sine 6.4 tommer, uten at den bør forveksles med en kompakt telefon. Den drives av en Snapdragon 765G-prosessor, noe som er mer enn nok for de fleste oppgaver, inkludert litt tyngre spill.

Telefonen støtter 5G, slik toppmodellen også gjør, noe som plasserer telefonen i sjiktet med Motorola og Xiaomis billigste 5G-telefoner, men i en egen klasse når det kommer til ytelse og funksjonalitet. Vår testmodell kom med 12 gigabyte minne og 256 gigabyte lagringsplass. Om du går ned til henholdsvis åtte og 128 kan du slå av enda 1.000 kroner på prisen.

I bruk virker telefonen som et premium-produkt. Den er solid bygget og tar seg i våre øyne best ut av hele Oneplus-familien. Plasten er holdt til et minimum, og 90HZ-skjermen som møter deg når du skrur på telefonen gjør et fantastisk inntrykk

Kameraet er eksepsjonelt bra til prisen; her høster Oneplus fra tidligere topptelefoner som resulterer i en glimrende nattmodus og fargesterke bilder. I front er det to objektiver av den vide og ultravide sorten.

Det du ofrer for denne prisen er egentlig bare et par ting. Telefonen er ikke sertifisert vanntett, men skal tåle litt vannsprut helt greit. Den har heller ikke trådløs lading, noe som kan bli et irritasjonsmoment om man har huset og bilen fulle av disse.

For rundt 5.000 kroner tør vi påstå at du ikke finner en bedre mobiltelefon for øyeblikket. Nord er rett og slett i en klasse for seg selv, og fortjener absolutt et anbefalt-stempel fra oss.

Oneplus Buds

Det siste bladet i trekløveret er Oneplus Buds, selskapets første forsøk på trådløse ørepropper. Utformingen er til forveksling lik Apple Airpods, noe som betyr at man ikke har alternativer i form av silikon-plugger for forskjellige ører. Undertegnedes ører viker tydeligvis fra normalen, da disse faller ut ved den minste bevegelse.

Når det er sagt leverer Buds meget godt på lyd. Lydbildet er rikt og med en overaskende klar og kraftig bass. Med en pris på rett under tusenlappen fortjener de en meget god karakter.

Dessverre har Oneplus tydeligvis satset på egne kunder når det kommet til Buds. Øreproppene har ingen egen app der man kan justere lydbildet eller søke opp oppdateringer; disse finner man derimot i menyvalgene på Oneplus sine egne telefoner, og kun der. De kan pares opp mot en hvilken som helst telefon via standard Bluetooth, men for å få den beste opplevelsen bør disse brukes med Oneplus-telefoner.

Batteritiden er på rundt syv timer, noe som overgår de fleste andre ørepropper vi har testet. Med det medfølgende etuiet er det nok til rundt 30 timer med lyd på øret. Øreproppene merker selv om de tas ut av øret. Da settes musikken automatisk på pause.

Det er ikke veldig mye å si på hverken pris eller lyd for Buds, men vi er litt skuffet over mikrofonen, som gjør en relativt dårlig jobb. Samtaler hadde mye bakgrunnsstøy og mikrofonen hørtes ut som om den var lenger unna enn den faktisk var.

Småfeil til tross, lyden er blant de beste vi har testet, og det er vel fremdeles det viktigste poenget her.