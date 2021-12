Dette er vinnerne av årets Oda Awards

Annonse

Det er rollemodeller for likestilling i teknologibransjen som blir hyllet når Oda, nettverket for kvinner i it-bransjen, deler ut Oda Awards.

Prisen er blitt delt ut årlig siden 2009. I år var det Lillian Røstad, Morten Løvstad og Fotoware som ble hedret under Odas inspirasjonsdag torsdag 28. mai.

Digital rekord

Odas inspirasjonsdag holdes for å fremme mangfold i teknologibransjen. I år var temaet “Human Algorithms”, og formiddagen ble fylt med refleksjoner om utviklingen av kunstig intelligens, mangfold og teknologi. Årets konferanse ble av åpenbare årsaker avholdt digitalt, noe som gjorde at kvinner og menn over hele landet hadde mulighet til å delta. Dermed var det også rekordmange som fikk med seg overrekkelsen av Oda Awards.

Tre kategorier

Oda Awards deles ut hvert år for å hedre konkret og inspirerende arbeid for å øke mangfold i teknologibransjen, skriver nettverket i en pressemelding.

Det er tre kategorier, og fellesnevnerne for alle vinnerne er at de alle representerer verdiene til Oda: Inspiration, Bravery, Empowerment og Passion, heter det i meldingen.

I år er det Lillian Røstad som er kåret til årets Oda Award Woman.

Lillian Røstad, som har en Ph. D. innen informasjonssikkerhet, fronter mangfold som direktør for business consulting-divisjonen i Sopra Steria Skandinavia, der kvinneandelen er over 50 prosent, og som leder av Sopra Steria sitt Cyber Security Centre.

– Lillian Røstad er en svært synlig rollemodell innen teknologi. Hun har bidratt til at flere kvinner velger tech som karrierevei, har inspirert mange unge teknologer til å sikte høyt, i tillegg til egne konkrete mangfoldsresultater. Hun imponerte juryen med sin drivkraft og fokus på mangfold og tech, sier leder av Oda, Kristine Hofer Næss, i meldingen.

Morten Løvstad stakk av med seieren som årets Oda Award Man.

– Gjennom mange års innsats for å motivere kvinner til å ta ansvar og søke nye, utfordrende roller, samt målrettet fokus i bedriften, har de oppnådd imponerende resultater. Både nasjonalt og internasjonalt er han en viktig rollemodell, sier Hofer Næss.

Annonse

Løvstad er daglig leder i Sogeti, som også var første organisasjon til å vinne prisen Oda Awards Organization, da denne ble utdelt for første gang i 2013.

I år gikk denne prisen til Fotoware.

Dobbel seier

Fotoware ledes av Anne Gretland, som er en av grunnleggerne av Oda. Selv om Gretland har trukket seg ut av organisasjonen er hun fortsatt brennende opptatt av mangfold. Etter at Gretland gikk over som leder i Fotoware har kvinneandelen økt fra 21 prosent i 2018 til 45 prosent i 2020. Selskapet skal også gjenspeile en god balanse mellom alder, bakgrunn og etnisitet.

– Fokus på mangfold og likestilling er svært strategisk og målbart for Fotoware, hvilket kommer til syne i svært god kjønnsbalanse og mangfold generelt, deres eksterne markedsføring og i rekrutteringsprosessene. Dette gir umiddelbare resultater, og vi er glade for å anerkjenne arbeidet de har lagt ned med denne prisen, sier Hofer Næss.

De ansatte i Fotoware har all grunn til å smile denne uken. I tillegg til å motta Oda-prisen, er de også kåret til Norges beste arbeidsplass 2020 i kategorien 20 - 49 ansatte av Great Place to Work.

Det er en strålende fornøyd Gretland som tar telefonen når Computerworld ringer.

– Hva føler du nå?

– Det er en litt ut av kroppen opplevelse. Nå har vi feiret og spist kake, så jeg har nesten litt sukkersjokk i tillegg, forteller Gretland om den doble feiringen.

Gretland ønsker også å hylle medarbeiderne sine:

– Jeg er så glad for at jeg har med meg så mange flinke kolleger på denne reisen. Jeg slipper å mase om dette alene. I Fotoware er alle med på å skape en god og trygg arbeidsplass, med et felles mål om mangfold, og med en "dette klarer vi"-kultur.