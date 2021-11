OECD: Ingen avtale om global digital skatt i år

Annonse

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) leder forhandlingene mellom 137 land som forsøker å bli enige om nye internasjonale skatteregler for verdens teknologigiganter.

Håpet var å få en avtale på plass før nyttår.

– Glasset er halvfullt. Pakken er nesten klar, men det er fortsatt ikke politisk enighet, sier Pascal Saint- Amans, som leder avdelingen for skattepolitikk i OECD.

Han legger til at de regner med at et forslag vil kunne ligge på bordet «en eller annen gang i 2021».

(©NTB)