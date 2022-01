Kunstig intelligens rett i kjeften

Annonse

Det er ikke ofte, heller aldri, vi tester tannbørster her i Computerworld. Skepsisen var derfor stor, men nysgjerrigheten likeså når Oral B sendte oss den eneste tannbørsten, såfremt vi vet, som bruker kunstig intelligens i tannpussen. Vi har heller ingen basis-informasjon vi kan sammenligne testen med, annet enn manuelle tannbørster som koster 17 kroner for en 3-pakk. Prisen nevnes her fordi du må ut med godt over 3.000 kroner for toppmodellen Oral B io9. Men er det verdt det?

Førstegangsbruker

Vi har supplert informasjon med sitater fra Oral B’s globale sjef for forskning og utvikling, Phillip Hundeshagen, rett og slett fordi denne testen krevde mer bakgrunnsinformasjon enn andre tester.

For å rydde det av veien med en gang, dette er den beste tannbørsten vi noensinne har brukt. Manglende erfaringsgrunnlag til tross, aldri før har vi opplevd større forskjell etter en tannpuss. IO 9 er en elektrisk tannbørste som i utgangspunktet ser lik ut de fleste andre, til den slås på. Vi blir møtt av en fargeskjerm integrert i tannbørstens håndtak, der man kan gjøre innstillinger, samt velge hvordan tannpuss man ønsker. Det er hele ni moduser å velge mellom, fra super—sensitiv, daglig rengjøring og tungerens, for å nevne noen.

Skjermen og app

Skjermen informerer deg underveis om hvor lenge du har pusset tennene, og gir deg tilbakemelding i form av smilefjes i etterkant. Underveis vibrerer også børsten i 30-sekunders intervaller. Under børstehodet sitter det en LED-ring som lyser gult ved for lite trykk, grønt ved korrekt trykk og rødt om du trekker børsten for hardt. I en alder av 40 år er det greit å finne ut at man ikke trenger å presse tannbørsten med all kraft ned i kjeven.

Når det gjelder den kunstige intelligensen finner vi den ved å gå inn i applikasjonen fra Oral B på telefonen. Den er koblet til tannbørsten og gir deg tilbakemeldinger etter tannpuss om hvilke områder som er pusset godt nok, registrerer overtrykk og hvor dette finner sted, samtidig som den inkluderer data om du bruker tanntråd, renser tungen eller bruker munnskyll. Ved å samle data om brukeren kan tannbørsten sette opp en såkalt "guided session" der den tar spesifikke hensyn til brukerens børste-mønster.

Vi kan nok så tvil om hvor avansert algoritmen som brukes av Oral B er, men dette er unektelig praktisk bruk av kunstig intelligens.

Maskinlæring

Ifølge Hundeshagen har selskapet samlet inn tusenvis av børsteøkter fra brukere i Asia, USA og Europa for å representere den han kaller globale børstestiler.

Oral B’s globale sjef for forskning og utvikling, Phillip Hundeshagen (Foto: P&G)

– All informasjon ble deretter brukt til å trene og kontinuerlig forbedre algoritmen ved hjelp av AI (også kalt maskinlæring). Dette tillot oss da å lage algoritmen som nå gjør det mulig for enhver forbruker å spore sin egen unike børstingsøkt veldig nøyaktig - ved å bare kombinere appen på mobilen med det smarte håndtaket, som inneholder flere sensorer for å spore plassering og bevegelse i rommet, sier Hundeshagen.

Noe av poenget er å utvikle folks børstevaner ved bruk av appen, og rapporter fra Oral B viser at gjennomsnittlig børstetid øker betraktelig med bruk av app, fra mindre enn ett minutt til over to minutter. Samtidig har den senket trykket mot tennene, her viser Oral B til at manuelle brukere bruker opptil to ganger mer trykk enn nødvendig. Informasjonen som samles inn fra tannbørsten er beskyttet under GDPR.

Annonse

Kvantesprang

Oral B lanserte den første soniske tannbørsten allerede i 1963, før den første elektrisk med rundt børstehode kom i 1991. Utviklingen går jevnt slik den gjør med andre elektriske artikler, men ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens mener Oral B de har gjort et lite kvantesprang.

Det er forfriskende, bokstavelig talt, å bruke kunstig intelligens på en praktisk og kroppsnær måte slik man gjør ved tannpuss. Prisen til tross, det blir ikke bedre enn dette akkurat nå. Med vår testmodell fikk vi også med en reiseveske som kan lade tannbørsten. For ordens skyld fant vi ut at en lading holder til cirka 10 runder med børsting. Ekstra børstehoder kan kjøpes for rundt 400 kroner for fire stykker.