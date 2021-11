Høyre vil ha eksportløft for ikt-næringen neste periode

Annonse

Under åpningstalen til Høyres landsmøte fredag sa partileder Erna Solberg at partiet skal jobbe for et eksportløft for ikt-næringen i neste periode.

Norge ligger langt foran mange andre land når det gjelder digitalisering.

– Når de begynner å etterspørre digitale løsninger, utgjør det en enorm mulighet for norsk verdiskaping og arbeidsplasser. Skal vi utnytte det, må vi tenke smart, sa Solberg.

– Jeg vil derfor i dag varsle at Høyre i neste periode vil ta initiativ til et eksportløft for IKT-næringen, sa Solberg.

Det innebærer at partiet vil se på hvordan offentlige ikt-prosjekter kan bidra til økt kompetanse og mer eksport.