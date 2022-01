Ikt-fag populært hos både høyskoler og fagskoler

Annonse

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. 150.784 personer søkte i april om opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette skal være over 12.000 flere søkere enn i fjor.

Det skal være flere studieområder som har opplevd en markant oppgang siden i fjor. Blant disse finner vi ikt-fag, som skal ha opplevd en økning i antall søkere på 12,8 prosent sammenlignet med 2019.

– I koronakrisen har den gode digitale kompetansen og infrastrukturen i Norge vært avgjørende for at vi har greid å holde hjulene i gang. I sektorer og bransjer hvor digitale arbeidsmetoder er mulig, har de blitt tatt i bruk i stor stil - på rekordtid. Siden 2015 har regjeringen gitt mer penger til ikt-relaterte studieplasser. Det er bra at flere søker seg dit, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding på kunnskapsdepartementet.

Nytt av 2020 er at også fagskolene i år lyste ut studieplasser gjennom Samordna opptak. 9.432 søkere meldte sin interesse for høyere yrkesfaglig utdanning, og av disse satte hele 5721 søkere teknologiske fag som sitt førstevalg.

Blant fagskolene finner vi Noroff, som kan melde om et rekordhøyt antall studenter.

Øker årlig

Noroff, som tilbyr 21 studier innen teknologi og digitale medier på fagskole- og bachelornivå, kan rapportere om cirka 3000 aktive studenter på campusene i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og på sine nettstudier.

Økningen siden august i fjor er på 32 prosent.

– Dette er femte året på rad med meget god vekst. Det har vært, og er, en utrolig spennende reise, sier Beathe Due, prorektor i Noroff - School of Technology and Digital Media, i en pressemelding fra selskapet.