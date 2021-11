iPhone 11-tilbehør

Annonse

Aktuelt med ny iPhone 11?

Da kan det også være aktuelt med beskyttelse. Apples egne deksler er populære – med god grunn. Fine gaveideer er de også.

Deksler og beskyttelse

Det nye tilbehøret fra Apple tilsvarer fjorårets kolleksjon, men i noen andre fargevariasjoner. Med andre ord er det fremdeles skinnetui og klare deksler i polykarbonat det går i.

Det klare dekslet er med tanke på de som liker glass-/alu-fargen på telefonen slik man har kjøpt den, men som ønsker et ekstra beskyttende lag. Dette er så tynt og lett som man har maktet å lage det, samtidig som det også ivaretar behovet for trådløs Qi-lading. Overflaten har fått et ripebestandig belegg, både på innsiden og utsiden.

Materialet er optimalisert for å forhindre gulning over tid. Om det rettferdiggjør prisen på 429 kroner er opp til deg å vurdere – du vil garantert finne noe som likner til en langt rimeligere pris, men det er noe med Apples fit & finish som det ofte er verd å legge noen ekstra kroner i potten for.

Med 529 kroner er skinndekselet knapt dyrere, men muligens riktigere priset. Dekslet er fremstilt i europeisk lær (Apple har tidligere også brukt norsk lær), og har sideknapper i aluminium som matcher. Det myke mikrofiberfôret på innsiden beskytter telefonen, og du kan beholde det på hele tiden – også når du lader telefonen trådløst med Qi. Det er seks ulike farger å velge imellom.

En variant av skinndekslet, riktignok i færre farger, er folio-skinndekselet. Dette har en beskyttende klaff til å danne et helt omslag, og har dessuten flere lommer for sedler og betalingskort. En slags kombinert lommebok og mobiltelefon. Du bør ha litt å gå på på disse kortene, for prisen er friske 1299 kroner. Men de ser lekre ut, skal sies.

Du kan shoppe i kolleksjonen hos Apple direkte her.