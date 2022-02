Nortel inngår strategisk samarbeid med Mobit-kjeden

Annonse

Nortel er en utfordrer i det norske mobil- og bredbåndsmarkedet for bedrifter. Selskapet har nå inngått en samarbeidsavtale med Mobit, Norges største forhandlerkjede innen mobil og it til bedriftskunder. Mobit har 130 forhandlere og 400 ansatte over hele landet.

– Denne avtalen gir oss tilgang til et unikt og enormt stort distribusjons- og salgsapparat med servicepunkter over hele Norge, og den vil være en viktig bidragsyter når vi skal levere på våre vekstambisjoner frem mot 2025. At Norges mest slagkraftige telekjede velger å samarbeide med Nortel er et bevis på at vi har befestet vår posisjon som en tydelig utfordrer,» sier administrerende direktør Christian Pritchard i Nortel i en pressemelding.

Selskapet skriver videre at de forventede volumene fra samarbeidsavtalen, som har en varighet på tre år, sikrer en stor del av den planlagte veksten Nortel har kommunisert som sin ambisjon i SMB-segmentet. Nortel har et mål om kvartalsvis inntektsvekst i størrelsesorden 25 til 30 prosent og en årlig vekst i området fra 240 til 250 prosent.

Siden oppstarten høsten 2019 har Nortel oppbygget kontorer i Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand med felt- og telefonsalg, samt digitalt salg via Nortel.no.

– Kombinert med vår eksisterende organisasjon får vi et unikt salgsapparat med mange treffpunkter både for eksisterende og potensielle kunder, enten det er fysisk, telefonisk eller digitalt. I tillegg til at vi styrker oss betydelig på salg og distribusjon vil vi kunne betjene bedriftene på en enda bedre måte og nærmere der de faktisk befinner seg,» sier Pritchard i presseneldingen.