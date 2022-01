Øker på pc og tilbyr nytt partnerprogram

Annonse

Da er alt fra pc til datarom og programvare regnet med, kan Geir Kurdøl, partnerdirektør og ansvarlig for forhandlere og tjenesteleverandører fortelle.Dells partnerstrategi bygger nå på at de ønsker partnere som går for hele porteføljen til Dell.

– Det er kanskje en allmenn oppfatning at pc-salget har stagnert eller går ned?

– Nei, for oss øker det globalt, og har gjort det de siste 25 kvartalene på rad, sier Kurdøl.

Kurdøl forklarer den store økningen i omsetning med at sammenslåingen av Dell og EMC kom vel i havn i 2018.

– Synergien av sammenslåingen ga virkelig effekt i 2018. Partnere ser verdien av å kunne levere den fulle bredde i vår portefølje fra en og samme leverandør, samtidig som det ikke er proprietære løsninger.

– Og Vmware?

– Vmware er en sterk merkevare, og vi ser synergier også her. Hyperkonvergerte løsninger er et viktig område hvor vi ser stor vekst.

Mens de syv forskjellige selskapene innunder Dell-paraplyen til dels sto for seg selv, ligger de alle nå under ett selskap: Dell Technologies.

– Du tilbyr datasenterløsninger i et land bestående av hovedsaklig småbedrifter. Hvordan er situasjonen der?

– SMB-markedet går mot tjenester og i mindre grad egen it-drift. De henvender seg til lokale tjenestetilbydere, som også kan være landsdekkende med lokal tilstedeværelse. Vi ser for øvrig en konsolidering på gang hvor lokale frittstående tjenestebedrifter blir kjøpt opp av større landsdekkende virksomheter.

Nyheter i partnerprogrammet

– Hovedlinjene i programmet er de samme som ble lansert når vi slo sammen programmene mellom Dell og EMC. Hensikten er å gjøre det enkelt, forutsigbart og lønnsomt for partnerne. Endringen i partnerprogrammet er forbedringer innen disse tre elementene, sier Kurdøl.

Tidligere var det to modeller for partnere: Volum og kompetanse. Nå er det slått sammen for å gjøre det enklere. Nytt er også at Vmware er med i programmet og teller med i partnerstatus.

– Vi kommer også med bedre verktøy og prosesser for partnere, som én felles partnerportal. Når det gjelder forutsigbarhet, så er det for eksempel slik at om en partner selger en løsning til en kunde, så beholder partneren kunden.– Vi måles på flere parametre, og den viktigste er tilfredshet, både hos kunder og partnere.