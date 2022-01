Frykt, fristelser eller tillit har gjort at åtte prosent har blitt svindlet

Annonse

Nasjonal sikkerhetsmåned nærmer seg med stormskritt, og Norsk senter for informasjonssikring Norsis er for tiden aktive for å få opp oppmerksomheten på it-sikkerhet. Norsis har gjennomført en undersøkelse i sommer som viser at åtte prosent av nordmenn mellom 15 og 74 år har i løpet av det siste året blitt utsatt for svindel som har hatt økonomiske konsekvenser. I aldersgruppen 15 til 34 år svarte 15 prosent å ha blitt utsatt for dette.

Frykt, fristelser og tillit

Det siste året har spesielt vært preget av unntakstilstanden i forbindelse med koronaepidemien, med utstrakt bruk av hjemmekontor og dertil hørende svekket it-sikkerhet.

– Mye tyder på at situasjonen vi er i nå, med koronaviruset og økt bruk av hjemmekontor har gjort oss mer sårbare for svindelforsøk. Vanligvis avslører vi en svindel ved at vi merker at noe «ikke stemmer» eller er annerledes. I dagens situasjon med pandemien hvor mange sitter alene på hjemmekontoret er det mye som er annerledes og ikke helt riktig stemmer. Det kan være med å gjøre det vanskeligere å gjennomskue svindelforsøkene, sier seniorrådgiver Trude Talberg-Furulund i Norsis, i en pressemelding.

De datakriminelle blir stadig flinkere til å narre sine ofre, og ofte er det de menneskelige reaksjonene de er ute etter å vekke for å oppnå sine mål.

– Svindel spiller gjerne på frykt, fristelser eller tillit. Det er derfor helt avgjørende å gi de ansatte kunnskap som setter dem i stand til å gjennomskue de kriminelles teknikker. Det ser vi at stadig flere virksomheter også innser. De tilbyr sine ansatte opplæring for å gjøre både den enkelte og norske virksomheter mer motstandsdyktige mot denne typen cyberkriminalitet, sier Talberg-Furulund.

Nasjonal sikkerhetsmåned

Oktober er måneden der svært mange europeiske land arrangerer nasjonale sikkerhetsmåneder, så også her hjemme i Norge. Dette er en holdnings- og informasjonskampanje som har som målsetning å øke bevisstheten og kunnskapen om it-sikkerhet.

Et av de viktigste tiltakene i den norske sikkerhetsmåneden er kurstilbudet som Norsis står bak. I år er dette et e-læringskurs som skal gjøre alle norske arbeidstakere til tryggere digitale brukere, og målet til Norsis er at så mange som mulig skal gjennomføre dette kurset.

«Kurset omfatter alt fra tips og råd for å unngå fakturasvindel, direktørsvindel og pornosvindel til god håndtering av passord, å gjennomskue ondsinnet e-post og hendelseshåndtering. Hver leksjon tar 5-7 minutter å gjennomføre, og inneholder både tekst, bilder og video», kan vi lese i pressemeldingen.

For de minste virksomhetene, de opp til 20 ansatte, er dette kurset gratis. For større virksomheter tilbys kurspakken «rimelig», skriver Norsis. Et kjapt besøk på nettbutikken knyttet til kampanjen viser følgende priser:

0 – 20 ansatte Gratis

20-100 ansatte Kr 2.700,- eks mva

101-500 ansatte Kr 9.700,- eks mva

501 eller flere ansatte Kr 21.500,- eks mva

– Å gi de ansatte kunnskap om svindlernes metoder er blant de beste it-sikkerhetsinvesteringene en virksomhet kan gjøre. Dette er også kunnskap som deltagerne får nytte av privat, avslutter Talberg-Furulund.