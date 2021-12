Videotjenesten Zoom øker sterkt

Annonse

Fra desember 2019 til april 2020 har Zoom økt antall brukere fra 10 millioner til 300 millioner. Aksjekursen har steget voldsomt, selv om den fikk en liten nedgang da Facebook forrige fredag meldte at de vil utvide videotjenesten i deres Messenger.

Zoom gir mulighet for møter med inntil 100 deltakere gratis i 40 minutter før du må betale, mens Facebooks Messenger etter hvert skal kunne by på inntil 50 deltakere gratis så mye du vil.

De nye funksjonene til Messenger er ikke til stede ennå, men vil rulles ut etter hvert. Facebook har ikke nevnt noe om hva som vil komme når til Norge.

Sikkerhetsproblemer

Zoom har ved flere anledninger blitt tatt for dårlig sikkerhet, som for eksempel å si de har AES256 kryptering, mens de egentlig hadde en litt tilskrudd 128-bit. For å si det enkelt: Det er som å annonsere en strøken sykkel til salgs og så viser det seg at den har ett hjul.

Ved flere anledninger har ledelsen i Zoom «tatt en Facebook» om sikkerheten – lovet å fikse problemene, men ikke gjort det eller bare laget en halvveis løsning. Dette vil på sikt sende aksjen deres bratt ned, melder flere amerikanske nettaviser.

Facebook fikk i sin tid skikkelig trøbbel med FTC, det amerikanske markedstilsynet, og ønsker seg neppe tilbake dit. Det vil nok ikke Zoom heller.