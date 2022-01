Endelig felles ladestandard

Annonse

La oss ha en ting klinkende klart for oss; en samlet standard for ladere til mobiltelefoner er en god ide, uavhengig av hvilken standard som velges. Med det sagt er det åpenbart forholdet mellom EU og Apple som preger overskriftene og diskusjonene faller ofte ned i et velkjent Mac vs PC-mønster.

Det er synd, fordi diskusjonen burde vært løftet til et rent teknologisk nivå der hovedtanken bak er bærekraft og større forbrukermakt.

Nå er det engang slik at EU har samlet seg rundt USB-C standarden; en standard Apple selv var med å utvikle og som de også tar i bruk i både Mac-er og Ipad-er. Lightning eksisterer på en mengde enheter, ikke bare Iphone, men klokker, høretelefoner, mus og tastatur samt tilbehør som fjernkontroller og penner.

Det er åpenbart at Apple motsier seg en slik standard fordi kjempen fra Cupertino gjerne vil selge flere Lightning-kabler og tilbehør i det som ellers er et lukket økosystem med Iphone i midten. Apple jobber ikke mot teknologien, de jobber heller ikke for å redde jorden gjennom å forhindre en haug med Lightning-kabler som blir overflødige. Apple har kun en jobb; å øke verdien på selskapet for å svare til investor-forventningene.

EU har ikke et slikt mandat, de kan heller sammenlignes med en interesseorganisasjon med et bindende juridisk ledd i toppen. Det er vanskelig å argumentere mot EUs ønske om å standardisere ladestandarden, og den oppgaven er nær umulig når motstanderen ikke har andre argumenter enn et syltynt miljøhensyn og ellers kun er åpenbart basert på egen økonomisk vinning.

Miljøhensynet Apple snakker om er selvsagt at det vil bli et hav av ubrukelige lightning-kabler om USB-C tar over. Akkurat slik det ble med USB micro, USB mini, Apples egen 30-pin og et hav av andre ladekabler. Sannheten er at disse fases ut med eldre modeller av telefonene, og selv om det for den jevne Apple-bruker kanskje vil føre til at de må kjøpe nye kabler og dermed gjøre andre overflødige er den totale kostnaden for miljø og samfunn positivt.

Apples redning kan være trådløs lading og det er få som blir overrasket om ikke selskapet er de første til å introdusere en port-fri telefon. Foreløpig er mattestykket rundt trådløs lading enkelt; selv med den meste effektive ladingen, for eksempel Apples egen magsafe-lading, forsvinner det fremdeles veldig mye energi i ladeprosessen, som igjen er lite hensiktsmessig både sett fra teknologiens side og ikke minst miljøet. Trådløs lading er heller ikke en trussel mot USB-C og vil fungere som en komplementær teknologi.

Om EU skal kritiseres for noe, er det å ikke innlemme småelektronikk som smartklokker i loven. Selskaper som Fitbit som kommer med en proprietær lader for nesten hver eneste nye modell utgjør et større problem enn vi kanskje er klar over.

Sett fra et rent teknologisk standpunkt er USB-C er absolutt overlegen standard. Samtidig er det en fare for at det hindrer utvikling mot nye standarder. Dette er den ene baksiden med en slik standardisering, og det er aldri så liten fartsdump det er snakk om. Ved å låse oss til en og samme standard kan det bli vanskeligere å utvikle nye og mer effektive standarder. Samtidig er USB-C under stadig utvikling og viser få tegn til å bremse. En ladeport-standard, for det er det vi snakker om, hemmer ikke nødvendigvis en teknologisk utvikling.

Det er nesten uforståelig at det i det hele tatt er en diskusjon rundt dette, når fordelene så tungt oppveier ulempene. Det er på høy tid med en samlet ladestandard, det er faktisk langt på overtid.