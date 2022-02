Konkurransetilsynet møter DNB og Sbanken

Annonse

– Vårt fokus er om dette oppkjøpet vil påvirke markedet på en måte som går utover forbrukeren, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til E24.

Annonse

Sist torsdag ble det kjent at DNB vil kjøpe opp Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Det har skapt stor misnøye blant mange av sistnevntes kunder.

Annonse

Ting som kan gjøre at Konkurransetilsynet stopper et salg som dette, kan være at det gir forbrukerne høyere priser, dårligere produkter eller at produktutviklingen stopper, forklarer Nese.

(©NTB)