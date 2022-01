Skatteetaten fornyer tilliten til Sopra Steria med seks nye år

Annonse

Skatteetaten gir igjen Sopra Steria jobben med å drifte skatteinnkrevingssystemet SOFIE. Selskapet vant driftsavtalen for første gang i 2005, og deretter på nytt i 2012.

Avtalen gjelder for de neste seks årene, med mulighet for årlig forlengelse i ytterligere fire år. SOFIE er, ifølge en pressemelding fra Sopra Steria, et av de største it-systemene i Skatteetaten, og er Skatteetatens sentrale system for innkreving av direkte skatt, trygdeavgifter og arbeidsgiveravgift.

–I dag er vi svært stolte av at Skatteetaten nok en gang gir oss fornyet tillit, vi er stolte av å hjelpe med å drifte og utvikle en så viktig samfunnsfunksjon, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria i pressemeldingen, og fortsetter:

– I bunn og grunn er SOFIE bare en applikasjon, men den er særdeles viktig for Norge. Den håndterer mer enn 800 milliarder kroner i årlig skatte- eller avgiftsinntekter, sier han.