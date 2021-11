Han har mer enn doblet kvinneandelen på seks år

Annonse

Hvert år gir Oda Nettverk ut priser som belønner konkrete og resultatgivende arbeid for å øke mangfoldet i teknologibransjen. En av de som er nominert til årets kåring er Henrik Holck-Clausen i Schneider Electric Norge.

Kvinneandelen i den norske virksomheten skal ha mer enn doblet seg etter at Holck-Clausen ble ansatt i Schneider Electric:

– Henrik Holck-Clausen, som er vår Vice President for Human Resources, har gjennom sine seks år i rollen utrettelig jobbet for å øke mangfoldet og ikke minst kjønnsbalansen i selskapet, sier Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge, i en melding fra selskapet.

Oda Awards man

Siden 2009 har Oda Netverk delt ut priser til de fremste ambassadørene for likestilling innen teknologi. Oda Awards Man-prisen vil gå til mannen som har gjort mest for mangfold i den norske teknologibransjen.

Over de siste fem årene har Schneider Electric Norge mer enn doblet sin kvinneandel (fra 14 prosent til 30 prosent). Det betyr at hver tredje leder i selskapet nå er kvinne. Gjennom helt bevisst rekruttering og kompetanseplanlegging har snittalderen i samme periode blitt redusert med 5 år. Blant Schneider Electric sine 500 ansatte finnes både unge lærlinger og senioransatte med 45 års ansiennitet, godt forbi pensjonsalder.

– Bærekraft i sin bredeste forstand – og menneskelig mangfold spesielt – er dypt forankret i selskapets strategi og verdier. Når det gjelder valg av topp- og mellomledelse, har jeg alltid fokusert på å skape en forretningsverden av mangfold. Så jeg er både stolt og glad over å se hvordan dette helt konkret kaster av seg hos oss, sier Henrik Holck-Clausen i meldingen, og fortsetter:

– Det er spesielt moro å se hvordan ledere nå konkurrerer om de unge talentene som vi ansatte for to år siden, hvorav fire av fem var kvinner. Argumentasjonen om at alle trengte seniorkandidater med tung bransjeerfaring for sine roller, er gjort til skam. Jeg vil også trekke frem fordelen det skaper i møte med kunder, når unge kvinnelige talenter bryter opp det ofte ensartede, dresskledde møterommet, fortsetter Holck-Clausen med et lite smil om munnen.

Oda Awards 2021

I år er det 13. året på rad at Oda Award Woman deles ut. De siste årene har kvinnenettverket også delt ut priser i kategoriene Oda Award Organization og Oda Awards Man. Dette er årets finalister:

Oda Award Woman

Letizia JaccheriNTNU

Cecilia FlatumDeloitte

Åshild Hanne LarsenEquinor

Oda Award Man

Dagfinn RingåsSYSCO

Arne MjøsItera

Henrik Holck-ClausenSchneider Electric

Oda Award Organization

Accenture

EY

Sarepta Studio

Vinnerne av Oda Awards 2021 offentliggjøres på den digitale Inspirasjonsdagen 7. mai.