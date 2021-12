Apple-maskiner er nå mer utsatt enn pc-er

Annonse

Trodde du at Mac ikke kunne få virus, og at Apples MacOS-baserte maskiner er sikrere i bruk enn en pc? Da må du tro om igjen.

Sikkerhetsselskapet Malwarebytes har kommet med en ny undersøkelse hvor de konkluderer med at 2019 har vært et dårlig år for Mac-brukere, og at antallet trusler skal være femdoblet siden 2018. Det skriver vår søsteravis Computerworld Danmark.

Dårlig år

Ved utgangen av 2019 ble Mac-plattformen vurdert til å være vesentlig mer utsatt enn pc-er.

I alt skal selskapet ha talt 11 varslinger om malware-trusler per Mac-enhet mot 5,8 tilsvarende per Windows-enhet. I 2018 kunne sikkerhetsvirksomheten telle skarve 4,8 varsler per Mac. To Mac-virus (NewTab og Pcvark) har nå dukket opp i selskapets "topp tre-liste" over utbredelse av cybertrusler.

Malwarebytes vurderer det dit hen at det er Mac-enhetenes voksende utbredelse som ligger bak det større antallet trusler. Det gjør dem attraktive for cyberkriminelle, heter det i saken fra Computerworld Danmark.