Teknologiprofessor vant to likestillingspriser

Hun er i tillegg tildelt likestillingspris fra Oda, Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, skriver Kifinfo.

Bakgrunnen for prisene er professorens engasjement for å rekruttere kvinner til teknologiutdanning og forskning gjennom to prosjekt ved NTNU: Jenteprosjektet Ada og Idun-prosjektet.

– Jeg har alltid tenkt at Ada-prosjektet var topp, men for ti års tid siden begynte jeg å uroe meg for at vi ikke gjør noe for å rekruttere kvinner fra doktorgrad og oppover, sier Jaccheri.

Jenteprosjektet Ada har som formål i å sikre at flere kvinner fullfører mannsdominerte teknologistudium ved NTNU og får seg jobb i teknologibransjen.

– Ada handler om å sikre at jentene trives på studiet og får jobb i næringslivet, og det er supert. Samtidig så jeg at vi hadde for få kvinner i rekrutteringsstillinger og ingen i lederposisjoner ved fakultetet vårt, sier hun.