Telenor redder 900 millioner i Myanmar

Annonse

Kjøper er libanesiske M1 Group. De betaler 105 millioner dollar (ca. 900 millioner kroner). Det er bare en tiendedel av verdien før militærkuppet. Det er et plaster på såret. Før kuppet var selskapet verdsatt til 10 milliarder. Etterpå kunne det også blitt null.

M1 skal betale 55 millioner dollar (ca. 470 millioner kroner) betales over fem år. Avtalen innebærer en antatt selskapsverdi på omtrent 600 millioner USD (ca NOK 5,2 milliarder NOK). M1 Group vil overta alle aksjene i Telenor Myanmar og fortsette driften av selskapet, heter det i en pressemelding fra Telenor. Etter å ha inngått en avtale om å selge virksomheten til M1 Group for rundt 900 millioner kroner, tilsvarer dette et tap på 1,2 milliarder kroner.

Annonse

Skrev ned hele verdien

Da Telenor la frem resultater for første kvartal i mai i år, ble det klart at telekomgiganten skrev ned hele verdien av Myanmar-virksomheten, og dermed tok et regnskapsmessig tap på 6,5 milliarder kroner.

Annonse

Den 4. mai annonserte Telenor Group en nedskrivning av Telenor Myanmar. Telenor understreket da at driften i Myanmar fortsatte, men at Telenors fremtidige tilstedeværelse var avhengig av utviklingen i landet og selskapets mulighet til å bidra positivt til innbyggerne i Myanmar. Den forverrede utviklingen den siste tiden i Myanmar er grunnlaget for avgjørelsen om å selge Telenor Myanmar. I den nåværende situasjonen har det ikke vært mulig for Telenor å gjennomføre en vanlig salgsprosess.

Best mulig løsning

Annonse

– Situasjonen i Myanmar har i de siste månedene blitt stadig mer utfordrende for Telenor knyttet til sikkerhet for våre ansatte, regulatoriske forhold og god forretningspraksis. Vi har vurdert alle muligheter og mener at salget av virksomheten er den beste mulige løsningen i denne situasjonen, sier konsernsjef sier Sigve Brekke.

– Avtalen om å selge Telenor Myanmar til M1 Group vil sørge for at driften fortsetter. Telenor gikk inn i Myanmar med en tro på at rimelige mobiltjenester ville bidra til landets utvikling og vekst. Jeg er takknemlig for alle våre ansatte og partnere som har gjort en betydelig innsats for å bygge et selskap som har vært en positiv bidragsyter for befolkningen i Myanmar og levert telekommunikasjonstjenester i toppklasse gjennom hele Telenors tilstedeværelse i landet, sier konsernsjefen.

Siden oppstarten i 2014 har Telenors finansiering av Telenor Myanmar vært rundt 5,3 milliarder kroner. Etter å ha oppnådd positiv kontantstrøm i 2017 har Telenor Myanmar delt ut om lag 3,2 milliarder i utbytte. Med virkning fra andre kvartal 2021 vil Telenor Myanmar bli behandlet som en eiendel holdt for salg. Gevinst/tap-beregningen vil bli påvirket blant annet av akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til Myanmar-operasjonen og vil ferdigstilles ved sluttføring av transaksjonen. Transaksjonen forutsetter regulatoriske godkjenninger i Myanmar.

Det kunne blitt enda verre

DNB Markets-analytiker Frank Maaø har fulgt Telenor i en årrekke. Frem til militærkuppet hadde han regnet seg frem til verdien av Telenors mobilvirksomhet i Myanmar som i fjor omsatte for over syv milliarder og oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på over fire milliarder kroner og hadde over 16 millioner kunder.

– I januar verdsatte vi Telenors operasjon i Myanmar på 10 milliarder kroner. I april har vi verdsatt virksomheten til null kroner, sa Maaø til Dagens Næringsliv.

Telenor har en markedsverdi på 207 milliarder kroner etter et kursfall på 18 prosent siden årsskiftet.