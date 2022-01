Best i hjørnet

Annonse

Robotstøvsugere har for alvor tatt over den daglige rengjøringen i flere norske hjem, og om du tenker igjennom bruksområder og gjør litt arbeid i forkant er det fullt mulig å få hjelp med støvsuging uten at det blir altfor dyrt. Dessuten skiller dette segmentet seg litt ut ved at det er ekstremt enkelt å få tak i reservedeler og selv gjøre service på maskinene, noe som øker levetiden betraktelig og samtidig forsvarer prisen.

Neato skiller seg i utgangspunktet fra andre robotstøvsugere i formen. Istedenfor den runde formen vi er vante med fra Roomba har Neatos modeller en D-form. Utformingen gjør at den mye lettere kommer inn i hjørner og med en relativt bred børste er den effektiv når du først får den i gang.

Oppstartsproblemer

Vi hadde noen oppstartsproblemer med oppsettet på vår modell, der den blant annet krevde en maskinvareoppdatering som resulterte i en kontinuerlig oppdaterings-loop. Vi måtte avbryte denne og fant etter hvert ut at oppgraderingen hadde fungert, uten at den klarte å avslutte den selv. Ellers er oppsettet så enkelt som det kan bli med myneato-appen, og denne gir en grei oversikt over rommet som støvsuges, samt meldinger om det skjer noe galt med roboten.

Glimrende rengjører

Vi er så heldige at vi har en test-Labrador i testhuset vårt, av typen som røyter kontinuerlig gjennom året. Her gjør Neato en glimrende jobb i å få opp hundehår, og kanskje spesielt siden den kommer seg inn i kriker og kroker mot modellen den ble testet opp mot, en Roborock S5 fra Xiaomi. I en liten ris-test plukket den med seg en godkjent mengde ris spredt utover en kvadratmeter av kjøkkengulvet og gjorde det faktisk bedre enn noen passeringer med en tradisjonell Dyson-støvsuger.

Et tilbakevendende problem med D8 var at den satt seg fast eller rev med seg ledninger uten at den registrerte dette i applikasjonen. Etter å ha flyttet på den eller fjernet løse gjenstander var det heller ikke alltid den va i stand til å fortsette støvsugingen, og mistet sin plass på kartet den skaper underveis.

Langsom

I vårt første scenario dekker støvsugeren et område på rundt 58 kvadratmeter fordelt på to rom, og på denne bruker den cirka en og en halv time på å fullføre rengjøringen. Roborock S5 bruker rundt halvparten av tiden på samme rute, men etterlot seg en del mer hundehår. I scenario to har vi fire rom fordelt på 35 kvadaratmeter; her brukte D8 rett under timen på jobben, og igjen gjorde den en god jobb med å få opp alt fra hundehår til støv.

Vi opplever også noen problemer med kartet, der støvsugeren riktignok skaper et meget godt kart ved hver rengjøring, men vi hadde kun det originale kartet fra første rengjøring til å sette grenser på. Neato sier det skal komme muligheter for flere versjoner av kartet i appen.

Konklusjon

Alt i alt er Neato D8 en solid støvsuger som gjør en glimrende jobb i å få opp det meste fra gulvet, og kanskje spesielt god på hundehår. Prisen på rundt 5.500 kroner gjør den relativt dyr sett i forhold til andre utfordrere, men om fasongen og bruksmønsteret passer er den lett å anbefale.