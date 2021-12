Sikker og god wifi 6

Annonse

Wifi 6, eller 802.11ax er den nyeste standarden trådløse nettverk, og er du ute etter å oppgradere hjemmenettverket er det ingen grunn til ikke å velge en router med denne standarden. Her svinger TP-Link inn i bildet med sin AX6000, en router som leverer moderne nett til en spiselig pris.

Noe av utfordringen med den nye standarden, kombinert med den relativt nye mesh-teknologien er at prisen har vært høy. Vi har tidligere testet blant andre Netgears Orbi wifi 6 i mesh, noe du betaler nesten 10.000 kroner for. Der er ytelsen kanskje den beste vi har vært borti, men det koster. Derfor er det forfriskende å se AX6000 til rett over 3.000 kroner, og samtidig se at den leverer mer enn godt nok til den prisen.

Routeren er nokså anonym, om man liker måten TP-Link setter opp antennene på sine routere. 8 antenner stikker rett opp, og kan ikke flyttes eller siktes på noen måte. Ax6000 er også befriende uten en hel masse LED-lys; her er det kun et enkelt lys som viser status, og dette kan lett skrus av med en egen knapp. Routeren kan henges på vegg, men de fleste av oss vil nok la den stå på et bord.

Av porter har TP-Link rause åtte nettverksporter, kanskje litt klønete plassert om du vil ta i bruk alle samtidig, men vi liker at muligheten er der. Ellers er det en standard USB 3.0 og USB-C port man kan koble til printere, lagring eller lignende.

Lekende lett

Oppsettet er lekende lett, vi gjorde en rask test med en 10-åring som uten problemer satte opp hele hjemmenettverket selv, via app på sin telefon. Prosessen leder deg gjennom alt fra å plugge i strøm til å brette ut antenner og velge nytt SSID samt passord. AX6000 hører til sjeldenheten i at den ikke har behov for full restart når man gjør slike endringer, den dropper kun å sende signaler i under ett minutt før de nye innstillingene er tredd i kraft.

Appen lar deg også gjør små endringer og følge trafikk på nettverket, men om du vil dykke litt dypere fungerer nettgrensesnittet til TP-Link meget godt. Faktisk vil vi gå så langt å si at TP-Links løsning på grensesnittet på nett er det mest brukervennlige og samtidig mest avanserte vi har vært borti på konsument-routere.

Sikkerhet først

TP-Link inkluderer et innebygget antivirus fra Trend Micro i sin AX6000. De er langt fra de eneste som inkluderer AV-programvare i en router, men her er det ingen ekstra kostnad for abonnementet. Routeren kan sette opp en egen VPN og brannmmur enkelt nok, og har gode muligheter for å kontrollere tilgang. Det er enkelt å sette opp separate tilganger på forskjellige barn, i vårt tilfelle, eller sette begrensinger på et gjestenettverk til for eksempel kun å håndtere internett-trafikk.

Yter godt

Vi plasserer AX6000 som den til nå beste mellomklasse-routeren for wifi 6. Nettverksportene er alle gigabit-porter, og det er mulig å aggregere to LAN-porter slik at de klarer 2 Gbps, og routeren klarer 2.5 Gbps inn via WAN-porten.

Der hastigheten er som forventet fra en router i denne prisklassen, er dekningen fra en enkelt router meget god. Kombinert bør disse møte de aller fleste krav, om du ikke har et hus fullt av gamere og folk som laster ned Linux-distribusjoner som hobby. I vårt testhus fikk vi full dekning der vi med andre 802.11ac routere opplevde både lave hastigheter og dårlig dekning.

Det er rimelig lett å anbefale AX6000 som en sikker og god inngang til wifi 6. Skal du bytte eller oppgradere, ønsker god kontroll og har en famille som skal bruke nettet samtidig er dette et absolutt godt valg.