Glimrende for podcast eller streaming

Annonse

Da Blue først startet opp rundt 2005 med å produsere mikrofoner ment mot pc-brukere lå det neppe i kortene at streaming og podcast skulle bli så stort som det nå er. Da er det kanskje heller ikke så rart at Logitech kjøpte selskapet i fjor, da Blue har blitt en av de mest brukte merkevarene innen semi-proft lydopptak.

Det finnes selvsagt bedre utstyr til bruk i radio og lignende, men Blues mikrofoner er enkle å ta i bruk selv for oss uten erfaring med slikt utstyr, noe som gjør mikrofonen populær blant yngre Youtubere og streamere. Går du rundt med en podcast-ide i magen er det heller ikke uforsvarlig dyrt å komme i gang med. Yeti X er en oppdatering av en av Blues mest populære modeller, Yeti. Det er ikke de helt store forskjellene fra den tidligere modellen, likevel gjør inkluderingen av en nivå-måler foran på mikrofonen og en ekstra kapsel-kondensator at man kanskje bør vurdere oppgraderingen.

Enkelt oppsett

Yeti X er veldig lett å sette opp, det er rett å slett bare å plugge den inn i pc-en med den medfølgende USB-kabelen så er man i gang. Som med mikrofoner flest kan det lønne seg å laste ned Blues programvare om man vil stille inn lyden. Logitech har også inkludert støtte for mikrofonen i sin G-Hub programvare, så om du bruker Logitech-produkter fra før kan du lett stille inn mikrofonen her.

Konstruksjonen er enkel, med en nivå- og volumknapp i forkant som også fungerer som en mute-knapp. Rundt denne er det en rekke LED-lys som viser nivået, og i kombinasjon med en knapp på baksiden kan man også raskt endre opptaksmønster. Bruker man den alene foran en pc er det naturlig å bruke et såkalt kardioide-mønster. Dette kan raskt byttes til et åttetall-mønster om man er to som snakker over bordet, eller kule om det er flere som snakker.

Glimrende lyd

I bruk fungerer mikrofonen utmerket, kanskje spesielt som en podcast-mikrofon man faktisk kan reise med. I våre opptak ble lyden meget god, men skal den brukes til podcast bør man vurdere et pop-filter for å dempe p- og b-lydene.

Som en introduksjon til lydopptak er dermed Yeti X absolutt å anbefale. Prisen på rett under 2.000 kroner er lett å forsvare, spesielt om man begynner å se på mer proft utstyr som ofte kan bli dyrere enn det smaker. Det er i det hele tatt veldig lite å utsette på mikrofonen. Anbefales sterkt.