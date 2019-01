Endelig kollektiv-info for Norge

Det er gått over tre år siden Apple lanserte Transit-funksjonen i sin Kart-app, men i første omgang ga den informasjon om kollektivtransport bare i noen utvalgte storbyer i USA og en liten håndfull storbyer i andre land – samt cirka 300 byer i Kina.

18 land

Men nå er listen over land der Transit-funksjonen fungerer, vokst til 18 land, inklusive både Norge, Sverige, Danmark og Finland – men ikke Island. Så hele Norden er altså ennå ikke med.

Til sammenligning omfatter Googles liste over deres tilsvarende Transit-tjeneste nesten 80 land, og Google lanserte tjenesten for rundt seks år siden. Derfor er det ingen overdrivelse å si at Apple er pinlig sent ute med skikkellg utbredelse av sin Transit-funksjon.

OSLO-HAMAR: Her er et mer aktuelt tog-forslag, fra Oslo til Hamar. (Skjermdump: Macworld)

For kuriositetens skyld kan vi ta med at heller ikke Google Transit dekker Island, ifølge Googles egen liste over land som dekkes av tjenesten.

Greit førsteinntrykk

Men selv om Apples versjon av kart med kollektivtransport-info kommer sent, er det desto mer gledelig at den ser ut til å fungere som den skal. Denne slutningen baserer seg riktignok bare på et førsteinntrykk uten noen systematisk sammenligningen med andre tjenester, bare noen kjappe søk med Apple Transit, Google Transit og en lokal reiseapp, i dette tilfellet Ruters app for kollektivtransport i Oslo.

Noen ulikheter dukket fort opp under et raskt forsøk på å planlegge en kollektivreise i Oslo. Min arbeidsplass ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum, sånn omtrent midtveis mellom t-banestasjonene Jernbanetorget og Stortinget – altså på Egertorget. Og mens Google Transit mente jeg burde gå til Jernebanetorget og ta t-banen derfra og hjem, foreslo Apple Transit t-banestasjonen ved Stortinget, som faktisk er den jeg bruker til og fra jobben. Apple Transit og Ruter-appen var enige om at dette var det gunstigste stasjonsvalget – og jeg var helt enig.

FERJE: Apple Kart-appen har informasjon om ferjetrafikken fra Aker Brygge og Rådhusbrygge i Oslo. (Skjermdump: Apple)

Alle forsøkene ble gjort med Apples Kart-app på en iOS-enhet. Det ser ut til at Transit-funksjonen fungerer likedan på Apples Kart-app til MacOS.

Hva med andre byer?

Et kjapt søk på ulike reisemål i Bergen og Trondheim viste kollektivtransport-alternativer også i disse byene, og en stikkprøve på Tromsø dirigerte meg til en tur med Troms fylkestrafikk-busselskapet. Apple Kart-appen fant også bussforbindelse mellom Oppdal og Sunndalsøra for meg.

Hvor godt tjenesten fungerer ellers rundt omkring i vårt langstrakte land, vil vi sikkert få høre mer om i tiden som kommer – i hvert fall hvis folk finner mangler og hvite felt på Apples kart over kollektivtilbudene rundt omkring i landet.

Kollektivsymbol

Transit-funksjonen er automatisk aktivert i Apples Kart-app. I tillegg til å få opp veibeskrivelse mellom to steder for bil og for å gå til fots, finner man nå et symbol for kollektivtransport. I tillegg er det også et symbol merket Skyss der, men tapper man på det, får man stort sett opp en melding om at det ikke finnes noen skyssapper i Apple Store for stedet hvor du befinner deg.

Man har for øvrig et kollektivtransportvalg der man kan velge mellom fire transportmidler: Buss, T-bane og bybane, forstadsbane og ferje. Flytrafikken er ikke med i appen. Jeg søkte for moro skyld på en reise mellom flyplassene Gardermoen og Værnes, og fikk råd om å ta toget. Sikkert ikke noe dårlig råd sett fra miljøsynspunkt, men neppe et råd som er aktuelt for folk med dårlig tid.