Halvannet års venting er over - for godt.

Apple har offisielt bekreftet at AirPower aldri vil komme på markedet siden man ikke klarte å leve opp til de høye egne forventningene til produktet.

AirPower er død - lenge leve Qi

Idén var god: En plate for trådløs lading av både iPhone og Apple Watch. Har du siste så har du første, og egentlig en tapt sjanse med tanke på å kunne kvitte seg men den siste ledningskontakten i en iPhone med tanke på å få folk over på trådløs lading.

Men teknologien fungerte kun i teorien. Overraskende nok hadde man såpass stor tro på prosjektet internt at Apple gikk til det overraskende skrittet å lansere produktet før det var klar for markedsplassen men med en antydning av forventet leveringstid.

Så vi ventet. Og vi ventet. Fra Apple var det stilt. Innimellom dukket du opp lekkasjer som tydet på at AirPowers tilgjengelighet var nært forestående - men ingen ting skjedde da, heller.

Det gikk så langt som at man i mars i år oppdaget kode med referanser til, og illustrasjoner av, AirPower i kildekoden til iOS 12. Og for de som trengte fysisk bevis: På baksiden av esken til splitter nye AirPods generasjon to, i butikken for bare dager siden, er AirPower avbildet.

Så alt tyder på at en feilvurdering av de sjeldne fra Apples side. Det var Dan Riccio, sjef for prosjekteringen av maskinvaren, som uttalte seg til pressen gjennom en epost - ikke overraskende på en fredag, den roligste dagens i pressen da folk flest er mest opptatt av helgeplaner og -utfart.

Mange hadde gledet seg til AirPower, men det skal sies at Apple fortsatt har troen på trådløs lading. Apple selv selger Qi-ladere som er kompatible med iPhone i egne butikk, inkludert ladestasjoner for både telefon og Apple Watch.

Nedenfor gjengis Apples uttalelse til Techcrunch:

“After much effort, we’ve concluded AirPower will not achieve our high standards and we have cancelled the project. We apologize to those customers who were looking forward to this launch. We continue to believe that the future is wireless and are committed to push the wireless experience forward.”

(Dan Riccio, Apple senior vice president of Hardware Engineering).

Via Techcrunch