Apple beklager gruppekrøll i FaceTime

Apples tjeneste for gruppesamtaler i FaceTime er nede.

Dette skyldes at det vil ta noe tid å klargjøre patcher for operativsystemene selv om feilen er rettet på Apples egne servere.

FaceTime

En feil i programvaren, skulle det vise seg, tillot en tredjepart å tvinge frem en FaceTime-samtale med deg selv om du ikke aksepterte anropet. Feilen gjorde at vedkommende fikk tilgang til både lyd- og videooverføring fra denne enheten.

Feilen kunne gjøre seg gjeldende både på iPhone, iPad og Mac. Apple har rettet feilen internt, men trenger altså å distribuere rettet programvare til brukerne før tjenesten kan bli operativ igjen. Inntil videre er altså gruppesamtaler ikke tilgjengelig.

Feilen ble rapportert inn av en helt vanlig familie før Apple etter hvert fikk tatt hånd om saken. Det ble klart at rutiner for feilrapportering som ikke er en radar slik utviklere kan legge inn via en egen portal, bør forbedres. Apple sier dette skal skje.

Nettsiden Mac Rumors fikk en uttalelse fra Apple om saken og som gjengis nedenfor. I tillegg kan du se en video av det hele i aksjon.

Via MacRumors

"We have fixed the Group FaceTime security bug on Apple's servers and we will issue a software update to re-enable the feature for users next week. We thank the Thompson family for reporting the bug. We sincerely apologize to our customers who were affected and all who were concerned about this security issue. We appreciate everyone's patience as we complete this process."



"We want to assure our customers that as soon as our engineering team became aware of the details necessary to reproduce the bug, they quickly disabled Group FaceTime and began work on the fix. We are committed to improving the process by which we receive and escalate these reports, in order to get them to the right people as fast as possible. We take the security of our products extremely seriously and we are committed to continuing to earn the trust Apple customers place in us."