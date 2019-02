Apple lanserer strømmetjeneste

At Apple vil inn i strømmemarkedet er ikke akkurat en nyhet. Det har gått rykter om dette i mange år. Nå mener imidlertid analytikere fra flere seriøse medier at tiden endelig er moden.

Strømmetjenesten kommer til å bygges rundt Apple TV om ryktene stemmer. Apple skal også ha inngått avtaler med flere av de store innholdsprodusentene. Apple er også godt i gang med egen innholdsproduksjon.

Hva tjenesten kommer til å koste sies det ingenting om. Om den kommer til Norge med en gang er et åpent spørsmål. Apple har tradisjon for å ha gradvis utrullinger, så det er godt mulig vi må vente litt her på berget.