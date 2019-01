DNB med ny mobilbank

DNB tar designspråket fra bedrifts-appen Puls og andre egne løsninger og overfører det til mobilbanken.

Løsningen skal bli enklere og mer intuitiv, og vil være tilgjengelig i en rullende oppdatering i den nærmeste fremtid.

Nettbank på mobilen

DNB er Norges største finanskonsern, og med 2,1 millioner personkunder er omtrent halve Norges befolkning kunder. Og mange bruker nok også en mobilapp for å styre privatøkonomien.

Dagens versjon av iOS-appen er v3.5, og opprinnelig ble appen lansert i 2010. Ikke fryktelig mye har skjedd på designfronten siden den gang, men nå skal alt bli så meget bedre.

Etter en kortere lukket beta-fase blir nå en helt ny versjon av appen tilgjengelig utover denne måneden. DNB lover enklere pålogging (selv om det vel ikke var dette som var den største utfordringen), enklere måter å betale regninger på og bedre oversikt – i det store og det hele loves det en bedre brukeropplevelse.

Løpende oppdateringer

Slik vi forstår det åpner den nye appen også for widgets, små hurtigvisninger på telefonen (du vet, når du sveiper mot høyre fra start-skjermen), og som dermed vil kunne overta behovet for å ha to apper installert: «DNB» og «DNB FingerID», hvorav sistnevnte er mobilbanken mens førstnevnte er en kontooversikt.

Skjermbilder fra den nye DNB nettbanken.

Det skal også bli enklere å betale og overføre penger med såkalt dra-og-slipp. Boliglån og forsikring er foreløpig ikke integrert ennå, men loves for fremtiden. I mellomtiden blir man videresendt til en nettside. Og Vipps vil fremdeles være en egen app.

Den nye versjonen vil bli tilgjengelig for kundene suksessivt fra og med 14. januar, så ikke regn med at akkurat du får den nye versjonen denne dagen. Har du satt din iPhone til automatisk å oppdatere apper, så vil dette skje av seg selv, alternativt må du følge med og eventuelt kjøre oppdateringen manuelt.

På iOS kreves iOS 10 eller nyere på en iPhone 5 eller nyere.

